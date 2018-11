El Celta se propone pegar un estirón

Intensidad y presión alta. Ésta es la fórmula con que Antonio Mohamed se propone asaltar el Benito Villamarín (Bein LaLiga, 20:45 horas) en busca de un segundo triunfo consecutivo que impulse al Celta hacia la zona privilegiada de la tabla. Reactivado por su goleada (un tanto engañosa) al Eibar y su buen partido copero frente a la Real Sociedad, el cuadro celeste se enfrenta a un adversario con aspiraciones europeas al que tampoco le están yendo bien las cosas en el arranque de curso.

El desgaste de alternar la Europa League con la competición doméstica está pasando factura al conjunto que dirige Quique Setién, al que la millonaria inversión en fichajes (27,5 millones) el pasado verano no está proporcionando por el momento al equipo sevillano los réditos esperados. Las tres derrotas consecutivas encadenadas en las últimas jornadas (Atlético de Madrid, Valladolid y Getafe) han hecho saltar las alarmas entre la afición bética, que reprocha al equipo su falta de llegada y escasa contundencia ofensiva.

La victoria europea en San Siro frente al histórico Milan ha mitigado un tanto el desencanto en Heliópolis, que espera una inmediata reacción del equipo. Y superar a u rival de buen pie como el Celta, del que solo un punto le separa un punto, se contempla en las filas verdiblancas como un prometedor punto de partida.

Pero el Celta también ve en el choque como un punto de inflexión con el que superar la crisis de juego y resultados que estuvo a punto de llevarse por delante a Antonio Mohamed. El triunfo frente al Eibar (con exhibición goleadora de Iago Aspas) y el sobrio encuentro firmado por los menos habituales en la Copa contra la Real Sociedad, conceden de momento un respiro al técnico, que necesita reivindicarse con resultados y buen juego y ha esbozado un cambio de tendencia en el planteamiento (agregando centrocampistas al once) que ha mejorado las prestaciones del equipo.

Para el duelo frente a los de Quique Setién, el preparador celeste recupera a Maxi Gómez. El delantero centro uruguayo ha entrado en la convocatoria después de superar la lesión que se produjo en la rodilla izquierda durante el último parón de selecciones y que le impidió vestirse de corto en los compromisos ligueros jugados consecutivamente en Balaídos ante el Deportivo Alavés y el Eibar. Con su condición física mermada -el pasado viernes se reincorporó al trabajo con el grupo-, Maxi iniciará el choque en el banquillo.

Si el regreso del goleador charrúa suma pegada al Celta, la baja de Stanislav Lobotka le resta control. Tras 48 encuentros consecutivos en la brecha, el incombustible medio eslovaco sufrió el pasado jueves en la Copa una lesión de tobillo con muy mala pinta, que finalmente se ha quedado en susto. A falta de que las pruebas médicas determinen su alcance en los próximos días, Lobotka causa baja esta noche para medirse esta noche a los verdiblancos.

En la convocatoria de Antonio Mohamed tampoco ha entrado en lesionado Mathias Jensen, ni Pione Sisto, en esta caso por motivos personales que el club no ha aclarado, pero que le han impedido entrenarse en los dos últimos días. El técnico argentino ha prescindido igualmente de Costas, Mazan y Radoja, descartes habituales, y no ha citado por primera vez esta temporada al canterano Dennis Eckert. Sí han entrado, en cambio, en la lista Kevin Vázquez y Andrew Hjulsager, beneficiados por su brillante papel en el reciente duelo copero contra la Real Sociedad.

Con Maxi Gómez en el banquillo, Antonio Mohamed va a desplegar esta noche sobre el césped de Benito Villamarín un once muy similar al que derrotó el pasado domingo al Eibar en Balaídos, con Iago Aspas, autor de un triplete frente a los armeros, como delantero centro. La única novedad será seguramente la presencia de Okay Yokuslu, que suplirá la ausencia de Lobotka como acompañante de Fran Beltrán en el eje de la línea medular. No se esperan muchos más cambios.

Sergio Álvarez volverá situarse bajo el travesaño tras el paréntesis copero y todo hace indicar que Mohamed recuperará la línea defensiva de cuatro hombres que dejó a cero la portería la pasada jornada. De este modo, Hugo Mallo y David Juncà se moverán por los flancos y la dupla formada por Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia ocupará el eje de la zaga en perjuicio de Néstor Araújo y Júnior, que presumiblemente volverán al banco. La tercera pata el medio campo, junto a Okay y Beltrán, será Brais Méndez, con mayor libertad de movimientos para incorporase al ataque. En punta, por último, repetirán, arrimados a los costados, Sofiane Boufal y Emre Mor, con Iago Aspas de nueve.

Rotaciones en el Betis

El entrenador del Betis, mientras tanto, renovará de nuevo su once con la idea en dosificar esfuerzos para el duelo copero del jueves contra el Milan y la visita siguiente en Liga al campo del Barcelona. Quique Setién, que cuenta con la única baja por lesión de Javi García, que se recupera de una lesión muscular, y la duda del lateral derecho Francis Guerrero. El preparador bético recupera frente a los celestes al mexicano Andrés Guardado y el capitán Joaquin Sánchez, dos hombres esenciales en la fase ofensiva y que ya recuperados de sus respectivas lesiones regresan al once después de disponer de algunos minutos en el reciente duelo de Copa contra el Racing de Santander.

La principal duda en la alineación está no obstante en la última línea, pues Setién debe decidir si juega con dos delanteros en punta o apuesta por adelantar la posición a Sergio Canales. En este caso, el canterano Lorenzo Morón, Loren, actuaría como único delantero específico.