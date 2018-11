Maxi regresa al once; Lobotka se cae

Antonio Mohamed se desayunó ayer con dos buenas noticias: la aparatosa lesión sufrida por Stanislav Lobotka en el reciente compromiso copero frente a la Real Sociedad se ha quedado en un simple esguince de tobillo y técnico argentino va poder recuperar a Maxi Gómez para el partido de Liga de mañana contra el Betis en el estadio Benito Villamarín.

La escasa importancia de la lesión de Lobotka supone todo un alivio para el entrenador del Celta, quien el jueves, tras el empate firmado en la Copa frente a la Real Sociedad, se temía que el futbolista tuviese fracturado el peroné izquierdo. El eslovaco fue sustituido en el minuto 72 tras un encontronazo con el brasileño William José que le obligó a abandonar el campo. Lobotka abandonó el terreno de juego con el rostro desencajado, cojeando ostensiblemente. El dolor le impedía apoyar el pie, lo que hizo sospechar a los servicios médicos de la posibilidad de que tuviese fracturado peroné izquierdo. Ayudado de muletas, Lobotka se desplazó hasta el Hospital Vitas Fátima para someterse a una radiografía.

La prueba descartó que el centrocampista sufriese una fractura ósea, pero reveló un esguince de tobillo que le va a impedir vestirse de corto mañana frente al Betis. El internacional turco Okay Yokuslu será la alternativa a Lobotka en el once que Antonio Mohamed desplegará mañana frente a los verdiblancos.

Los servicios médicos del Celta no han precisado de momento el tiempo de baja que estará Lobotka, que no será, en todo caso, muy importante. Los facultativos concretarán su pronóstico en función de la evolución del jugador en los próximos día, pero no hay programadas de momento nuevas pruebas, lo que hace pensar en que Stanislav Lobotka podría estar a disposición del técnico para el compromiso liguero contra el Real Madrid del próximo día 11 en Balaídos.

Mientras tanto, el preparador celeste va a poder contar con Maxi Gómez para el complicado duelo que el Celta afronta mañana ante los de Quique Setién. El delantero internacional uruguayo recibió ayer el alta médica tras entrenarse normalmente con el grupo una vez superado el esguince de rodilla sufrido en Japón durante el último parón de selecciones y que le obligó a perderse los recientes compromisos ligueros frente al Eibar y el Deportivo Alavés.

El regreso de Maxi Gómez, autor de cuatro goles y otras tantas asistencias en las ocho primeras jornadas de Liga, propiciará de nuevo cambios en el once, celeste que Mohamed se vio obligado a modificar en su ausencia frente a armeros y vitorianos. El delantero uruguayo formará de nuevo pareja en ataque con Iago Aspas en un once al que regresarán buena parte de los futbolistas titulares que descansaron el pasado jueves en la Copa del Rey.

Antonio Mohamed parece haber renunciado a su idea de blindar al equipo con una defensa de cinco hombres en beneficio de un esquema de cuatro zagueros, cuatro centrocampistas y dos delanteros. Mallo, Cabral, Roncaglia y David Juncà volverán previsiblemente al once tras descansar en la Copa, lo mismo que Fran Beltrán, quien en ausencia de Lobotka formará pareja con Okay Yokuslu en el eje de la línea medular. Para las bandas, el técnico argentino apostará muy probablemente por Brais Méndez y el francés Sofiane Boufal, quienes también tuvieron descanso contra la Real, sin descartar otras opciones, sobre el papel menos probables, como Pione Sisto o Emre Mor. Este último abandonó el pasado jueves Balaáidos con molestias después de resentirse de un golpe en el glúteo que arrastraba desde hace algún tiempo. Mor no aparece hoy en el parte de enfermería, con lo que se da por segura su presencia en la expedición que viajará a Sevilla.

Entre los expedicionarios que viajarán a la capital andaluza no estará Mathias Jensen, cuya fecha de reincorporación a los entrenamientos con el grupo está por determinar. El internacional sub 21 danés sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo el pasado 5 de octubre durante un entrenamiento en A Madroa que le está dando más lata de la que esperaban los servicios médicos. La última ecografía de control practicada al futbolista revela que la recuperación del desgarro muscular marcha más lento de lo previsto. Después de cuatro semanas, Jensen continúa al margen del grupo con tratamiento de fisioterapia y no se ha concretado, por el momento, fecha de reaparición.