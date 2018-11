Lobotka pasa del susto al dulce

"Truco o trato", se dice, traduciendo el "trick-or-treat" estadounidense. En realidad debería traducirse como "susto o dulce". Lobotka pasó ayer de lo primero a lo segundo. A Balaídos no le dolió el empate de la Real Sociedad, aunque comprometa la clasificación para octavos de final. Los aficionados aplaudieron cuando los jugadores se congregaron para agradecer su apoyo. Tampoco le sobrecogió la helada lluvia. Fue el escalofrío de ver a Lobotka cojeando dolorosamente hacia la banda lo que dejó tiritando a jugadores y seguidores. Lobotka no esperó al final del encuentro y se fue al hospital, con la previsión de que podía haberse fracturado el peroné. Tras varias horas en vilo, el celtismo ha podido respirar con alivio.

El parte emitido por el club poco después de las 21.30 horas reza: "El centrocampista del RC Celta Stanislav Lobotka no sufre fractura en el peroné de su pierna izquierda, según desvela la radiografía que le realizaron esta tarde en el Hospital de Vithas Nuestra Señora de Fátima. El jugador tuvo que ser sustituido en la segunda mitad del partido de Copa del Rey ante la Real Sociedad tras sufrir un fuerte golpe. Los servicios médicos del club aguardarán a mañana para comprobar su evolución".

Sucedió a falta de un cuarto de hora. A Stanislav Lobotka le cayó William José encima de la pierna. El Celta no paró el juego. Atacó, la Real contragolpeó y fue varios segundos después cuando al fin Rubén Blanco pudo enviar el balón fuera. Su compañero seguía tumbado en el suelo, emitiendo claros gestos de dolor.

En el vestuario celeste conocen bien a Lobotka. Saben que es puro acero concentrado en ese pequeño cuerpo. El eslovaco nunca se queja en vano, ni finge ni exagera. El jefe de los servicios médicos García Cota, y el fisioterapeura jefe, Ernesto Vieito, salieron a atenderlo y finalmente lo acompañaron a la banda. Cada paso de Lobotka con su pierna izquierda concluía con un respingo lastimero. Fran Beltrán entró en su lugar.

Confusa acción y confusa lesión. Desde fuera nadie tenía claro si la zona afectada era el tobillo o la rodilla. Pero en la plantilla habían empezado a temerse lo peor. "Ha ido ahora al hospital en muletas y tenemos que esperar a ver el resultado de las pruebas. Él estaba mal, como todos, porque es una lesión en el peroné. Esperemos que no sea grave", rezaba el entrenador céltico, Antonio Mohamed. A pocos metros, en la zona mixta, Kevin declaraba: "Sabemos que Lobotka es un jugador top, de los mejores mediocentros de la Liga. Estamos preocupados. No tiene un sustituto claro en el once. A ver cómo avanza. Esperemos que no sea mucho".

Y no ha sido mucho. Una contusión, aunque haya que esperar a cómo se siente el centrocampista en las próximas horas. Considerando cómo se encontraba ayer, será difícil que pueda jugar el próximo domingo contra el Betis, pero no existe ningún pronóstico oficial que permita descartarlo.

Lobotka, que había abandonado el estadio con el rostro demudado, visiblemente preocupado por la posibilidad de una lesión grave, se juega un reto menor pero también valioso: seguir prolongando el récord de partidos ligueros consecutivos disputados por un jugador del Celta desde su fichaje. Lo tenía Nené, que jugó los 38 de su única campaña como celeste, la 2006-2007 -a su conclusión el equipo descendió a Segunda División y el brasileño se fue al Mónaco-. Lobotka ya se lo igualó en su primera temporada. Actuó en los 38 partidos de Liga, en 34 como titular. Solo fue suplente en los dos primeros (Real Sociedad, Betis), en la quinta jornada (Getafe) y ya en la décimo octava (Real Madrid); en los cuatro acabó saliendo desde el banquillo. Desde que se ha iniciado el ejercicio en curso está recorriendo un territorio solo por el explorado. De momento sitúa su marca en 48 partidos ligueros consecutivos, todos los que ha podido jugar con el Celta.