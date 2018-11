Una Copa para levantar el ánimo

El Celta necesita repetir otro resultado positivo como el del pasado sábado ante el Eibar (4-0) para dar continuidad al proyecto deportivo del cuestionado Antonio Mohamed, quien se muestra ilusionado en apear a la Real Sociedad de la Copa del Rey que hoy enfrenta a ambos equipos en Balaídos (16:15h., Bein LaLiga). A pesar de dar descanso a cuatro de los titulares que golearon al conjunto eibarrés (Mallo, Cabral, Juncà y Boufal), el técnico argentino confía en la pegada de Aspas (con un triplete ante los armeros) para encarrilar estos dieciseisavos de final de la competición del KO cuyo compromiso de vuelta se disputará dentro de un mes en Anoeta.

Célticos y txuri urdines coinciden en esta cita copera en parecida situación anímico-deportiva, después de protagonizar un irregular arranque de temporada con el estreno en sus banquillos de Antonio Mohamed y de Asier Garitano. Sus trayectorias en la competición regular son parejas: décimos y duodécimos, con un punto de diferencia a favor de los de Mohamed.

La Copa, en este caso, puede convertirse en una vía para mejorar las sensaciones del equipo o en una molestia. Todo dependerá del resultado de esta tarde. El entrenador del Celta apuesta por un 2-0. Para ello, presentará un once del que ayer desveló nueve miembros. Rubén Blanco volverá a ocupar la portería después de cinco meses de ausencia. El canterano Kevin Vázquez estrenará titularidad, partiendo del lateral derecho, con Júnior Alonso por el otro costado. David Costas y Araújo serán la pareja de centrales, como ocurrió ante el Valladolid en LaLiga (3-3).

Okay Yokuslu también vuelve a la titularidad después de verse superado por Beltrán en las preferencias de Mohamed, que sigue confiando en Lobotka para un centro del campo en el que sitúa la primera incógnita del equipo que presentará hoy. Lo más probable es que repita Brais Méndez, aunque no se descarta la presencia de Jozabed Sánchez, uno de los que no han contado hasta el momento para el técnico argentino, que también ha convocado a Robert Mazan y a Hjulsager. Eslovaco y danés cuentan con pocas posibilidades de entrar en el once, en el que sí son fijos Iago Aspas y Pione Sisto. El tercer jugador ofensivo será probablemente Emre Mor, aunque no se descarta el regreso a la titularidad de Dennis Eckert para formar un doble ataque con el moañés.

Roncaglia y Sergio Álvarez completan una convocatoria de la que se han caído cuatro piezas importantes en el triunfo frente al Eibar. Mohamed da descanso en esta ocasión a Hugo Mallo, Gustavo Cabral, David Juncà y Sofiane Boufal. Quiere que este cuarteto llegue fresco al compromiso de Liga del domingo ante el Betis (Benito Villamarín, 20:45 horas). Radoja tampoco aparece en esta lista de 18 jugadores, como ya es habitual después de no renovar con el Celta su contrato, que concluye esta temporada.

La Real de Asier Garitano acude a Vigo después de conseguir una sola victoria en el último mes de competición (en San Mamés) y con las bajas de última hora de Raúl Navas y Luca Sangalli.Estos se suman a Mikel Merino y a Joseba Zaldua. Mikel Oyarzabal, con fiebre en los últimos días y pendiente de recuperar el tono físico, viaja a Vigo, como también lo hace el brasileño Willian José, otra de las estrellas que no termina de despuntar en el nuevo esquema de juego introducido por el técnico de Bergara, con menos balón y más trabajo que brillo.

La Copa es una buena ocasión para que jugadores lastrados por las lesiones tengan minutos, como Adnan Januzaj o Diego Llorente, y también para que Theo Hernández, tras sus cuatro partidos de sanción, pueda volver a un terreno de juego más de dos meses después de su expulsión en Huesca.

