Mohamed: "Ante la Real queremos mejorar lo que hicimos el sábado"

Antonio Mohamed reserva a cuatro titulares (Mallo, Cabral, Juncà y Boufal) para su estreno en la Copa del Rey ante la Real Sociedad, que mañana visita Balaídos a las 16:15 horas. El técnico argentino prepara cambios en todas las líneas del conjunto celeste, pero apuesta por un equipo competitivo con el que buscará una victoria que le abra el camino hacia los octavos de final del torneo del KO. "Queremos mejorar lo que hicimos el sábado", dijo Mohamed en referencia a la goleada que el Celta obtuvo ante el Eibar y que prorrogó su confianza como técnico del conjunto vigués. Maxi Gómez, uno de los ausentes en esta cita con los donostiarras, prosigue la recuperación del esguince de rodilla y su entrenador espera contar con el delantero uruguayo para el partido del domingo contra el Betis.

Antes de la visita al Benito Villamarín, el Celta afronta su participación en la Copa del Rey ante un rival complicado. Mohamed admite que le gustan las competiciones por eliminatorias de ida y vuelta. "La Copa la vamos a tomar con toda la seriedad que tiene que ser y vamos a buscar ganar el partido", comentó el entrenador del Celta, que anunció nueve de los que compondrán el once: Rubén Blanco, en portería; Kevin, Costas, Araújo y Júnior, en defensa; Okay y Lobotka, en el centro del campo; con Aspas y Sisto, en ataque. El argentino se guarda dos nombres para completar un once que espera que incluso mejore lo realizado el sábado frente al Eibar.

La Real Sociedad se presenta en Vigo después de protagonizar un irregular arranque de Liga. Con Asier Garitano al mando del banquillo, el conjunto donostiarra ocupa la duodécima plaza en LaLiga, con un punto menos que el Celta. "Es un equipo estructurado y vendrá con varios cambios. Es un equipo con historia y nos esperamos un rival muy duro", señaló el preparador céltico, que se conformaría con ganar por 2-0 en Balaídos para acudir en diciembre a Anoeta con opciones de clasificarse para la siguiente ronda.