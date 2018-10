Mía Aspas ya es celtista

Mía Aspas Rueda ya es celtista y con carné. La hija del genio de Moaña ya es una abonada más del club desde esta tarde, con tan solo cinco días de vida. La pequeña nació el pasado 26 de octubre en el hospital Álvaro Cunqueiro. Iago Aspas y Jennifer Rueda se convirtieron en padres por segunda vez, tras el nacimiento de Thiago en junio de 2016.





El delantero compartía el feliz momento en Instagram con una foto de la recién nacida y señalaba que tanto la madre, Jennifer Rueda, como la bebé estaban "genial". El jugador de la selección española posaba pletórico junto a Mía. Un estado de ánimo que mantuvo hasta el día siguiente, cuando marcó un "hat trick" contra el Eibar pese a dormir en el hospital . Aspas quiso pasar la noche junto a su pareja y la recién nacida aunque al día siguiente debía incorporarse a la concentración del equipo en un hotel de Vigo."Pasé la noche en el hospital. Teníamos que concentrarnos a partir de las nueve y le dije al míster que estaba pendiente de mi mujer. Me fui por la tarde al hospital y ya me quedé allí. Me fui con todo preparado, incluso me llevé la mochila para aparecer por la mañana en el desayuno del hotel con los compañeros. Con la niña dormí bastante bien , apenas se quejó, aunque el sofá está un poquito duro, no nos vamos a engañar; pero, bien (risas)", comentó Aspas ante la prensa al término del partido.Después, el de Moaña cogió el balón firmado por sus compañeros y regresó al Álvaro Cunqueiro para pasar la noche, la segunda seguida, con su familia.