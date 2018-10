Brais Méndez: "Aspas eclipsa a cualquiera"

Brais Ménez y Aspas celebran un gol ante el Eibar. // C. Graña

El Celta continúa preparando en A Madroa su estreno en una nueva edición de la Copa del Rey. El jueves recibe a la Real Sociedad (Balaídos, 16:15 horas) en la ida de la ronda de dieciseisavos de final, cita para la que Mohamed seguramente prepare cambios en el once para dosificar a una plantilla que ha de afrontar tres compromisos en diez días, pues después les esperan el Betis y el Real Madrid. El equipo vigués ha recobrado la sonrisa después de golear al Eibar, con todo el protagonismo centrado en Iago Aspas por sus tres goles ante el equipo armero. El cuarto fue obra de otro canterano, Brais Méndez, quien reconoce que el moañés "eclipsa a cualquiera".

Méndez anotaba el sábado su primer tanto en Balaídos, después de estrenarse el curso pasado como goleador en Primera ante el Athletic Club en San Mamés. Considera que el segundo tanto de su carrera es especial por ser en casa, ante la afición: "Lo llevas soñando desde pequeñito. Este gol es un paso importante para mí y me da confianza". Y en la celebración no faltaron recuerdos a la "familia y a mi gente, que siempre me ha estado apoyando, y sobre todo de mi abuelo". Para éste último fue la solemne dedicatoria (arrodillado sobre el césped y señalando hacia el cielo).

Después de sumar una victoria que rompía una racha de seis jornadas sin perder, Brais Méndez analiza la situación del equipo vigués: "Estamos un punto más tranquilos. Era necesaria esta victoria y qué mejor manera que conseguir una goleada. Esto nos da moral y nos reafirma en nuestra idea". Y de ello también se alegró Antonio Mohamed, según Brais, pues el argentino se jugaba la continuidad al frente del banquillo: "Nos dio la enhorabuena por el resultado, por el partido que hicimos, por el esfuerzo. Al final es un resultado que nos beneficia a todos. El equipo estaba tranquilo, sabía lo que tenía que hacer. No cambia nada un resultado, pero sí que es cierto que ayuda y da confianza, pero el equipo está igual".

Y por encima de todos, esa victoria tiene un protagonista: Iago Aspas, autor de tres de los cuatro goles. "Iago eclipsa a cualquiera. Está en un momento increíble y poco hay que decir de él", sostiene Méndez, que muestra predilección por la Copa del Rey: "Es una competición que nos ilusiona". Aunque al Celta le haya tocado en el sorteo medirse a la Real Sociedad, el centrocampista de Mos muestra su confianza en superar la ronda. "Si quieres ganar la Copa o llegar a la final hay que enfrentarse a los mejores".

El Celta, con una trayectoria irregular en LaLiga, espera mejorar en el torneo del KO: "Hay cosas que mejorar. Tenemos mucho margen de mejora y el resultado ante el Eibar nos da más confianza", señala Brais Méndez antes de apuntar que se siente más cómodo jugando por el interior del centro del campo que escorado a una banda.

Balaídos pasó en el plazo de una semana de despedir al equipo con protestas por la derrota ante el Alavés a celebrar la goleada al Eibar haciendo la ola. El canterano acepta los cambios de actitud tan rápidos y bruscos de la afición: "De una semana para otra el fútbol cambia de un extremo a otro. Los aficionados se merecían esto porque siempre están a nuestro lado. El resultado que conseguimos el sábado era necesario para todos", concluye.