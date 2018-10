Aspas se viste de ángel de la guarda

Si el Celta tuviese su propio Monte Rushmore, hace tiempo que el rostro de Iago Aspas estaría esculpido en piedra junto al resto de grandes mitos que han vestido en algún momento la camiseta de este equipo. Se irá algún día del fútbol, pero sus tardes grandiosas como la de ayer serán narradas con devoción de padres a hijos, de abuelos a nietos para tratar de conservar fresca su inmensa grandeza. Ayer, con el cuerpo agitado tras una noche en el hospital, pero con el hambre y el genio intactos, Iago Aspas apareció en Balaídos para salvar de su cabeza de su entrenador y darle un triunfo balsámico a un Celta que acumulaba seis jornadas sin conocer la victoria y había agotado el crédito que le habían otorgado las primeras jornadas de Liga. Mohamed, en entredicho desde hace semanas, se encontró con un ángel de la guarda en la figura del delantero moañés que con dos goles propios de un artista disimuló muchas de las miserias de un equipo superado en buena parte del partido por el Eibar, mejor plantado en el campo, con infinito más orden e intensidad que el Celta, pero que no tuvo ni un gramo del talento que descorchó Aspas para inclinar el partido a su favor.

Porque el partido es imposible de entender sin la figura del delantero de Moaña que ayer regresaba a la posición de referencia en punta con Emre Mor cerca de él y Boufal y Brais apoyando desde los costados. Una alineación con mucho talento, no demasiado trabajo, y que sufrió de lo lindo para competir con un Eibar enérgico que hizo valer en buena parte del partido su superioridad física y sus automatismos, perfectamente asumidos desde que Mendilibar dejó su sello en Ipurua. Pero la calidad es otra historia. Esa no se trabaja ni se entrena. Se tiene o no. Iago Aspas tardó cuatro minutos en recordarlo para desgracia de los armeros. Sucedió en una de las escasas buenas transiciones del equipo antes del descanso.. Juncà apoyó por la izquierda a Boufal y el lateral encontró al moañés al borde del área grande. Desde allí lanzó un disparo delicado, cargado de efecto, que superó a Riesgo y fue a dormir junto al segundo palo. Allí donde la mayoría se apura y echa mano de soluciones vulgares, Aspas hizo un truco de magia para adelantar a un Celta que no digirió demasiado bien el gol. Porque el Eibar se instaló con facilidad en el campo de los vigueses que siempre jugaron con un segundo de retraso con respecto a su rival. Los armeros, muy básicos en su forma de plantear el partido pero con las ideas completamente claras en su cabeza, cosieron al Celta a centros laterales que casi siempre tocaban sus delanteros con más o menos acierto. Las intervenciones de Sergio Alvarez comenzaron a convertirse en habituales, lo que no anunciaba nada bueno y sembraba de inquietud al entorno. A Mohamed se le acumulaban vías de agua a grandes pasos. Algunas conocidas, otras nuevas y sorprendentes como el mal día de alguien tan fiable como Hugo Mallo. El Celta volvía a ser, como en anteriores semanas, un equipo sin personalidad para imponer el estilo que mejor le iba a sus jugadores, sobre todo en un día en el que Mor y Boufal, cada vez que entraban en contacto con el balón, dejaban detalles esperanzadores. Demasiados nervios, dudas a la hora de sacar el balón y poca presencia de un medio del campo en el que Lobotka, Beltrán y Brais apenas participaban. Se acumulaban las señales inquietantes a este lado del Lagares.

Con la zozobra acabó Iago Aspas a la media hora. Sucedió en una de las escasas ocasiones en las que el Celta salió de forma limpia con el balón y que siempre generaban un enorme problema al Eibar. Brais entregó el balón al moañés para que corriese mano a mano con el portero. Tenía pocas posibilidades de llegar, pero su ingenio encontró una solución. Vio que Riesgo reculaba temeroso hacia su portería y desde más de treinta metros le lanzó una vaselina deliciosa que dejó el balón cerca del palo izquierdo de la portería. La obra definitiva de su talento inagotable.

Con el 2-0 a favor el panorama para el Celta era ya mucho más sencillo. El Eibar, intenso como sempre, salió en el segundo tiempo con la intención de abrir el partido de nuevo. Sergio Alvarez volvió a intervenir con acierto. Pero los vigueses habían modificado algunos aspectos de su juego, sobre todo en lo que tenía que ver con su firmeza y actitud. Nadie se escondió en la pelea. Parapetados en su campo con la intención de aprovechar los espacios que liberaría el equipo vasco, el Celta se defendió con más acierto que en el primer tiempo. Nadie eludió el esfuerzo. Gente como Boufal o Mor hicieron buenas coberturas; Mallo recuperó el tono; los centrales dieron una sensación diferente en comparación con anteriores semanas y el reloj comenzó a jugar a favor de los intereses célticos.

Y el Celta acabó por encontrar el camino en uno de esos agujeros que el Eibar concedió en su búsqueda del gol. Hugo y Emre Mor aprovecharon el carril para lanzar un contragolpe muy claro. El lateral, con varias opciones, eligió a Brais Méndez. El canterano sacó un buen disparo desde la frontal que hizo inútil el esfuerzo de Riesgo. El partido ya estaba a buen recaudo. A partir de ahí Mohamed, más aliviado, tiró de manual. Entró Okay para dar consistencia al medio del campo y Pione dio aire a un cansado Boufal. Y otra vez apareció Aspas para redondear su noche. En una mala entrega al portero, el delantero irrumpió en el área por sorpresa, regateó a Riesgo y completó su "triplete" antes de que el entrenador le sustituyese y Balaídos le dedicase reverencias a su guía espiritual, al líder al que seguirían con los ojos cerrados.