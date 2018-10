Mohamed apura su última bala

La suerte está echada para Antonio Mohamed. La continuidad del técnico argentino depende directamente de que el Celta derrote al Eibar (Balaídos, 18.30 horas, BEin LaLiga) y hasta el triunfo podría no bastarle para conservar el cargo, si su equipo no ofrece esta tarde una convincente imagen frente al conjunto armero. No solo vencer, sino también convencer necesita el preparador celeste para salvar el pellejo y superar la próxima jornada en el campo del Betis la decena de partidos al frente del banquillo de Balaídos.

Mohamed llega a su décimo partido con el Celta en situación límite, sin margen ya de error. Después de seis partidos sin relación con la victoria (tres empates y tres derrotas), su situación se ha vuelto casi insostenible, no tanto por los resultados, que no han sido buenos, como por el pobre juego desplegado por el equipo. La falta de soluciones para resolver los problemas que han lastrado su rendimiento, pero sobre todo, la sensación permanente de desconcierto que traslucen los jugadores y el propio técnico, han colmado la paciencia de la afición, que pide ya abiertamente su cabeza.

Tan crítica situación ha llevado ha llevado al club a tocar a rebato pidiendo unidad, con la esperanza de que la victoria frente a los de José Luis Mendilibar sirva de revulsivo para la reacción del equipo y las aguas se calmen. Antonio Mohamed así lo espera. El técnico, que el pasado viernes, tras perder con el Alavés, ignoraba si el lunes dirigiría el entrenamiento, se mostró ayer confiado en superar la crisis. "La presión existe por parte de la afición y la prensa, pero para estar sentado en un puesto como este hay que saber manejarla", declaró ayer en la rueda de prensa previa al choque.

Claro que la hostilidad de la grada no será el único problema con el que va a tener que lidiar el preparador argentino. Por segunda jornada consecutiva, Mohamed debe hacer frente a la importante baja en ataque de Maxi Gómez, que no ha logrado recuperarse del esguince en la rodilla izquierda sufrida la pasada semana en un amistoso con Uruguay contra Japón.

A diferencia de lo ocurrido en el último partido ante el Alavés, en que el técnico apostó por un delantero centro de referencia para suplir al punta charrúa, el entrenador del Celta resolverá esta vez su ausencia de Maxi desplazando a Iago Aspas a la posición de "nueve". El internacional moañés estará escoltado en las bandas por dos futbolistas de desborde: Sofiane Boufal, que se moverá por el costado izquierdo, y Emre Mor, que debutará en su posición favorita por el flanco derecho. El resto del equipo, según confirmó el propio técnico, no va a diferir gran cosa del que se midió la pasada semana en Balaídos al Deportivo Alavés.

Otra de las novedades estará en la defensa, donde David Juncà relevará a Júnior Alonso antes su ex equipo. Elcatalán es seguro en el lateral izquierdo, Mallo ocupará el derecho, mientras que Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia se perfilan como titulares en el eje de la zaga, sin descartar la opción del mexicano Néstor Araújo, que regresa a la convocatoria celeste tras cumplir sanción la pasada jornada por acumulación de amonestaciones.

En el medio campo, tampoco se esperan cambios. Beltrán y Lobotka se situarán en la sala de máquinas reforzados por Brais Méndez, que se moverá entre la banda derecha y la media punta. Rubén Blanco, Okay Yokuslu, Júnior Alonso, Pione Sisto, Dennis Eckert y Jozabed, que se estrena esta temporada en la convocatoria, estarán en banquillo. Maxi Gómez y el danés Mathias Jensen causan baja por lesión.

El preparador del Eibar, José Luis Mendilibar, mientras, cuenta con las bajas de Paulo, Escalante, Pedro León y el guardameta Dimitrovic, cuya ausencia ha propiciado la entrada en la convocatoria armera de Areitio. De este modo, Riesgo es seguro bajo el travesaño, mientras que Rubén Peña y Ramis y Jordán y Diop parecen indiscutibles en la defensa y el medio campo, respectivamente. Fabián Orellana, que regresa por primera vez a Balaídos casi dos años después de ser expulsado del Celta por Berizzo, Cucurrella y la pareja formada por el también excéltico Charles Dias y Sergi Enrich conformarán el frente de ataque de un Eibar que llega en un buen momento a Balaídos y dispuesto a pescar en alguas revueltas.