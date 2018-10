Mohamed: "Quiero soñar como el primer día"

Antonio Mohamed, el cuestionado técnico del Celta, no arroja la toalla. "Quiero soñar como el primer día", ha subrayado este mediodía el preparador celeste en vísperas del decisivo encuentro liguero frente al Eibar, en el que le va en juego el puesto. "Hay cosas que no dependen de mí. No sé que va a pasar ésa es la realidad pero hay un mundo detrás de esto que realmente yo no conozco. Tengo mucha experiencia, más de 15 años trabajando en el fútbol, y me ha tocado vivir todas las situaciones y en ningún lado, ni en el mejor club del mundo, sucede que un técnico pueda formar un equipo en diez partidos", ha apuntado en rueda de prensa Mohamed, que ha añadido: "Es muy difícil y más cuando hay tantos cambios en un plantel. Pero asumo la responsabilidad y me hago cargo de que el equipo no está jugando bien. Los resultados no acompañaron, la presión existe por parte de la afición y la prensa y para estar en un puesto como éste tienes que estar acostumbrado a este tipo de presión".

El técnico argentino ha rechazado que su agente esté buscando equipo en México, tal como ha publicado un diario de este país, por si no continúa en el Celta. "Si me voy de un trabajo como éste no tendría la cabeza para ir rápido a trabajar a otro lado. No me interesa empezar en otro lado que no sea ganar mañana y asumir el reto que tengo acá. Vine por un proyecto y estoy ilusionado en poder lograrlo. Sé que tengo una presión importante, que las cosas no han salido como soñamos, pero quiero soñar como el primer día que me senté delante de ustedes.

Espero poder ganar mañana y construir un equipo nuevo", ha destacado Mohamed, que ha pedido el apoyo de la grada para sus jugadores, sumándose a la llamada a la unidad reclamada ayer públicamente por el club. "Sería muy bueno el apoyo porque los jugadores lo necesitan en este momento. Después, si la cosa no resulta, como siempre yo soy el responsable, me hago cargo, pero que a los chicos los apoyen porque necesitan el cariño de la gente para rendir. Todas las personas necesitamos que nos quieran para rendir mejor. Yo soy una persona que necesito que me quieran para ganar no ganar para que me quieran", ha observado.

Antonio Mohamed ha confirmado que Aspas ocupará en ausencia de Maxi la posición de nueve, junto a Boufal y Emre Mor, que debutará como titular. El técnico ha incluido por primera vez en la convocatoria este curso a Jozabed Sánchez "porque es un jugador que puede darnos cosas distintas".