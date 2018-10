Stanislav Lobotka: "Es la hora de mostrar todo nuestro carácter y espíritu de equipo"

Stanislav Lobotka mira adelante. El internacional eslovaco pasa página sobre los malos resultados de las últimas jornadas, pero reconoce la urgencia de ganar mañana al Eibar y pide que el Celta saque a relucir frente a los de José Luis Mendilibar "todo su carácter y espíritu de equipo". Con el destino de Antonio Mohamed en el alambre, el centrocampista prioriza la victoria sobre el buen fútbol y propone "jugar sin ataduras ni miedo a perder" para lograr un triunfo que sirva de punto de inflexión para la reacción del equipo.

- ¿Cómo está la confianza del grupo para medirse al Eibar?

- Miramos adelante. Queremos ganar este partido. Llevamos seis jornadas sin ganar y es muy importante para nosotros, así que cada uno de nosotros tenemos que dar lo mejor para ganarlo.

- ¿Es está la situación más difícil que ha experimentado desde su llegada al Celta?

- No me he parado a pensar en eso. Por supuesto que después de estar seis partidos sin ganar la situación no es fácil, pero todavía estamos a comienzos de temporada y todo está muy apretado. No hay una gran diferencia entre el séptimo y el decimosexto puesto. Solo tenemos que luchar para conseguir los resultados que tuvimos en los primeros partidos de la temporada.

- Quizá no sea tanto un problema de resultados, que también, como de sensaciones. Es evidente que el Celta no está jugando bien.

- Las sensaciones tampoco están siendo buenas para nosotros. No estamos jugando bien y hemos perdido algunos partidos, así que comprendemos que la afición no esté contenta, pero, como he dicho, tenemos que confiar un poco más en nosotros mismos, reclamar la pelota y tratar de jugarla con sentido y no tanto en largo para que Maxi la baje. Él lo hace muy bien y no es fácil, pero tenemos buenos jugadores para usar la pelota y jugar. En este último partido contra el Alavés todos estábamos un poco más confiados y tratamos de jugar más. Tuvimos un poco de mala suerte con el gol, pero hicimos lo que pudimos para intentar ganar el partido.

- ¿Había vivido una situación parecida a la actual antes?

- Es fútbol. Todos los equipos, incluso el Real Madrid como estamos viendo, tienen problemas en algún momento. Es en estos momentos cuando los jugadores tenemos que estar unidos y sacar a relucir nuestro carácter y dar el máximo en el campo. En estas situaciones, de todos modos, es mejor ganar el partido que jugar bien.

- ¿Hasta qué punto les condiciona el que el Mohamed pueda ser despedido si no ganan el partido?

- El entrenador es un profesional del fútbol y, hasta cierto punto, no es una situación extraña para él. En verano se dijo que yo iba a irme a un montón de equipos y sigo aquí, así que tampoco hay que hacer caso de lo que se ve en Internet o se lee en los periódicos. Solo debemos concentrarnos y poner todo nuestro empeño en ganar este partido. Él [Mohamed] es un profesional que conoce y hace bien su trabajo, aunque los resultados no le estén acompañando.

- Pero da la impresión de que está confundido en cuanto a la forma de jugar y que los jugadores están también perdidos, que nadie sabe bien a qué juega este Celta. No se percibe un patrón de juego.

- Para ser sincero, no pienso mucho en eso. Se lo dejo a la gente que trabaja en los despachos. Yo me limito a la táctica y a intentar hacer mi trabajo lo mejor posible. Para mí solo es jugar al fútbol, hacer mi trabajo. Si el entrenador dice "vamos a hacer esto", intento llevarlo a cabo. Sí que es verdad que este entrenador es muy diferente de Unzué.

- Precisamente ha habido un cambio radical en la forma de jugar.

- Bueno, pero pasa siempre que hay un cambio de entrenador, que quiere hacer cosas diferentes. La cuestión es ganar este próximo partido. Hay que mirar adelante.

- ¿Bastará con una victoria para solucionar el problema?

- ¿Por qué no? Si hubiésemos ganado al Valladolid, no seríamos el número trece de la clasificación, sino a lo mejor el cuarto y nuestro grado de confianza sería considerablemente mayor. Somos buenos con la pelota y tenemos calidad, sobre todo en la parte de arriba.

- ¿La plantilla está con el entrenador? ¿Confían en él?

- Es un buen entrenador. Lo demostró en los tres primeros partidos. Quizá es que, algunas veces, como pasó en este último partido, hemos pagado un alto precio por errores puntuales. A veces estar arriba o abajo en la tabla se decide por pequeños detalles.

-Mohamed quería a toda costa reducir el elevado número de goles recibidos la pasada temporada, pero no lo ha logrado. ¿Por qué?

- No sabría decirlo. Tal vez se deba a esto que te comentaba antes de que a veces hay pequeños detalles que te penalizan mucho. Es difícil precisar por qué. Algunos rivales, como el Valladolid, nos han marcado el gol de la victoria en el final del partido. Es difícil decir qué ha pasado, pero está claro que tenemos que estar más concentrados en defensa.

-¿Y no le ha perjudicado al equipo partir con tan altas expectativas? Los jugadores y el club han fijado el objetivo en Europa y el técnico ha llegado a decir que clasificarse para la UEFA era el mínimo.

- Creo que tenemos una muy buena plantilla, con muchos jugadores internacionales y tampoco veo tan raro aspirar a ello. El año pasado jugamos muy bien contra los grandes de LaLiga como el Real Madrid o el Barcelona y creo que esta temporada tenemos mejor plantilla.

- Pero para entrar en Europa no basta con jugar bien contra el Real Madrid o el Barça. También hay que hacerlo contra rivales como el Valladolid, el Rayo o el Eibar.

- Para nosotros esto no es un problema. También es importante y especial jugar bien estos partidos. Yo amo este juego. Me gusta tanto jugar contra el Valladolid como contra el Barcelona. Es el mismo juego. Hay días en que no tienes éxito o no te sale bien, pero esto no solo le pasa al Celta, también a otros equipos

- ¿Qué hay que hacer entonces para ganar al Eibar?

- Lo más importantes es que cada uno de nosotros luchemos al máximo. Necesitamos mostrar nuestro carácter y nuestro espíritu de equipo, lo buenos que somos colectivamente para jugar al fútbol. A veces perdemos la pelota y es normal, también le pasa al Barcelona. Le pasa a todos los equipos. Tenemos que confiar los unos en los otros, mostrar nuestro carácter y hacer cada uno una buena actuación. Si lo hacemos, lo conseguiremos.

- Pero también habrá que tener un plan.

- Claro que necesitamos un plan, pero es difícil. Por la semana entrenas una cosa y en el partido pasa otra. Tienes la idea de hacer alguna cosa o jugar de un modo determinado pero cuando la pelota entra en juego todo cambia. Por eso tenemos que tratar de jugar al fútbol sin ataduras, ni miedo a perder. No hay que tener miedo a perder la pelota ni pensar en la necesidad que tenemos de ganar este partido porque puede ser contraproducente.

- Y, por supuesto, controlar los nervios.

- Sí. Hay que estar concentrados y calmados. Y tener paciencia porque los partidos duran noventa minutos y no hay que pensar todo el tiempo que necesitamos marcar para ganar.

- La afición ha abucheado al entrenador en los últimos dos partidos, ¿hasta qué punto les condiciona esta situación?

- Uff. El Celta jugó hace dos años la semifinal de la Europa League y quieren volver a jugarla, así que es difícil...

- Pero si la afición abuchea a su entrenador es porque no le gusta lo que ve.

- Sí, pero es difícil porque cada entrenador que venga tendrá que aspirar a jugar una semifinal de la Europa League. Pero acepto que no estamos jugando bien.

- Tal vez la grada no se vea reflejada en el estilo de juego.

- La pasada temporada también hubo algunos problemas...

- Pero había un estilo. Faltaba profundidad pero sí había un estilo identificable. Había una identidad que ahora se está perdiendo y por eso el público muestra su desagrado.

- Seguramente tenemos que jugar con más libertad y tomar más riesgos para tener más oportunidades de marcar.

- ¿Qué mensaje le trasladaría Lobotka a la afición?

- Es difícil decirlo. Si marcamos dos goles en diez minutos seguramente todo se habrá olvidado, pero si es el Eibar el que marca probablemente pitarán otra vez. Por eso solo puedo decirles que vamos a poner todo nuestro empeño en ganar este partido y que intentaremos jugar la pelota y mostrar todo nuestro carácter.

- ¿Tiene esto solución? Quiero decir, ¿podrá el equipo luchar de nuevo por Europa?

- Por supuesto que tenemos que seguir luchando. La temporada acaba de empezar. El Espanyol es segundo y el Alavés tercero, Valladolid quinto o sexto. No hay una gran distancia entre los equipos, así que sí creo que podemos solucionarlo, pero necesitamos que algo cambie para lograrlo. Tenemos equipo para luchar por Europa pero algo tiene que cambiar para conseguirlo.

- ¿Está contento de su rendimiento? Da la impresión de que está un tanto incómodo en esta nueva posición de número "ocho".

- No del todo. No es que esté incómodo en la nueva posición. En mi carrera he jugado más como número "seis" y me siento más cómodo ahí pero, con los partidos, seguro que estaré cada vez más cómodo jugando de "ocho".

- ¿Hay algo que tema especialmente del Eibar?

- Conocemos bien al Eibar, es un buen equipo, con calidad, buen juego de estrategia y muy físico. Pero en este partido lo más importante es que mostremos nuestro carácter. Quizá tenemos más calidad que ellos, pero si ellos juegan más intenso y muestran más carácter que nosotros pueden ganarnos.

- ¿Es todavía posible evitar el despido de Mohamed?

- Quién puede decirlo. No es una pregunta para mí. Creo que es un buen entrenador. Tiene buenas cosas, aunque a veces no consiga los resultados. Pero me parece un buen entrenador.