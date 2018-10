De sus primeros mensajes en gallego a través de su cuenta en Twitter, Fran Beltrán ha pasado a expresarse en público en el idioma de la Xeración Xabarín, la que surgió del programa de la TVG y que le correspondería por edad. Ayer, el joven centrocampista madrileño del Celta aprovechó el acto de entrega del trofeo como "Jugador Estrella Galicia" del equipo celeste en septiembre para llegar más directamente al corazón del celtismo: "Quero dar as grazas a todos os siareiros, a miña familia e a miña noiva polo seu apoio. Imos a por máis", expresó Beltrán antes de desvelar que está "intentando aprender gallego".

A pesar de este acto de reconocimiento a su talento futbolístico, Beltrán consideró "normal" que él y sus compañeros se sintientan "un poco decaídos, pero esta semana estamos entrenando mucho mejor que las anteriores. Creo que las charlas que hemos tenido nos han venido bien. Siempre hemos confiado en el entrenador, siempre hemos confiado en nosotros. Hay rachas y no estamos en nuestro mejor momento. Es verdad. Hay que ser sinceros. Tenemos una idea clara y ya estamos pensando en el próximo partido. Creo que vamos a poder dar una alegría a toda la afición. Lo único que quiero decir es que confíen en nosotros, que vamos a luchar hasta el último minuto y vamos a dar todo por este escudo", explicó en referencia a la crisis de resultados del Celta que puede llevar al paro al entrenador.

"Estamos en un círculo donde si perdemos, empatamos o ganamos es culpa de todos. Todos estamos en el mismo círculo. Si perdemos es culpa de todos, no es del entrenador.Siempre es más fácil echar a un entrenador que a todos los jugadores. Esto hay que dejarlo aparte y centrarnos en el partido del fin de semana, que es lo importante. Para mí, Mohamed es un gran entrenador. Es el que me dio la confianza para debutar en Primera y el que me está dando confianza con más minutos. Le agradezco mucho todo lo que está haciendo por mí y todo lo que va a hacer por mí. Es un gran entrenador que va a dejar huella aquí", añadió quien quiere convertirse en un miembro de la Xeración Xabarín. Arrancó con frases en las redes sociales y ya es capaz de hablar gallego en público.