Otra defensa salta a escena

El Celta continúa preparando en A Madroa el partido del sábado ante el Eibar (18:30 horas), de cuyo resultado dependerá el futuro de Antonio Mohamed como entrenador del conjunto celeste. El argentino continúan dándole vueltas al equipo titular que pueda salvarle de la destitución. Ante este match ball del sábado, Mohamed ha comenzado a ensayar el posible once con una defensa de cuatro, con lo que estaría renunciando a la línea de tres centrales por la que apostó con más firmeza y entusiasmo desde su llegada a Vigo en julio pasado. Ayer probó con Hugo Mallo y David Juncà como laterales, a los que acompañaban Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia como centrales. De confirmarse este cuarteto, sería la primera vez que Mohamed aplicase dicha fórmula para intentar frenar la sangría de goles que ha dañado parte de su proyecto deportivo.

Excepto Kevin Vázquez y Robert Mazan, el resto de los nueve zagueros de la plantilla celeste ha disfrutado de minutos en LaLiga. Los únicos intocables, por el momento, han sido Mallo, Roncaglia y Cabral, que solo se han perdido alguna cita por lesión o sanción. Juncà, por su parte, se lesionó en la pretemporada y le costó relevar a Júnior Alonso en el lateral izquierdo. El catalán no debutó con la celeste hasta la quinta jornada. Fue ante el Valladolid. En esa cita, Mohamed recuperó la línea de cuatro que solamente había utilizado en el primer partido. Entonces se decantó por esta fórmula por no contar con Roncaglia ni con Juncà y no tener confianza en Costas, Kevin y Mazan. A continuación, ya con una defensa de cinco, ganó en el campo del Levante, al Atlético de Madrid en Balaídos y cayó en Girona.

Después,ante el Valladolid, Juncà y Roncaglia fueron los laterales, con Costas y Araújo en el eje de la zaga. La vulnerabilidad del argentino como sustituto del lesionado Mallo acabó con las ilusiones del Celta de sumar otra victoria, después de disfrutar de una ventaja de dos goles en un par de ocasiones. Juncá repitió en Valencia, con línea de cinco, pero fue sustituido en el descanso. Reapareció en Sevilla, aunque volvió a ser reemplazado por Júnior en los minutos finales, cuando el equipo necesitaba un cambio más ofensivo.

Según lo ensayado ayer, Mohamed prescindiría de los dos centrales que el club contrató este verano para reforzar una retaguardia cuestionada el curso pasado y con la que el equipo acabó encajando 60 goles en 38 jornadas (una media de 1,5 goles por partido). Araújo tampoco fue titular ante el Alavés por sanción, después de ser expulsado en Sevilla con doble tarjeta amarilla.

Júnior Alonso, cedido por el Lille francés, solo ha actuado como lateral izquierdo con Mohamed. El paraguayo debutó con el Celta ante el Espanyol, a los tres días de firmar su cesión, para cubrir la baja del lesionado Juncà. Con la celeste, nunca ha actuado por el centro de la zaga. Ante el Alavés falló en la jugada del gol de Pina que le costó la derrota al Celta. El internacional paraguayo podría ceder la plaza en el lateral izquierdo a Juncà, quien mostró su enfado al ser sustituido en Sevilla cuando se había recuperado de un golpe en el tobillo que sufrió al intentar obstaculizar un remate franco de un rival.

El resto del once que Mohamed presentará el sábado y que puso en escena durante el entrenamiento de ayer incluye la novedad de Emre Mor por el costado derecho del ataque, con Boufal por la otra banda y Aspas ejerciendo de referencia más adelantada. No parece probable que Maxi Gómez se recupere a tiempo de su esguince en la rodilla izquierda que ya le impidió jugar contra el Alavés.

En ese compromiso, Mohamed incluyó a Dennis Eckert como delantero centro, con Aspas y Boufal completando la línea más avanzada del Celta. La apuesta por el jugador del filial resultó fallida. El curso pasado, el moañés sumó seis goles en los dos partidos que fue baja Maxi Gómez (ante la UD Las Palmas y el Sevilla).

En el centro del campo, Mohamed sigue confiando en Beltrán y en Lobotka. Ayer completó la tripleta con Brais Méndez, que fue titular en la anterior jornada. Okay Yokuslu tendrá que esperar

Sin embargo, al entrenador argentino le gusta trabajar con varios onces durante la semana o incluso en el entrenamiento previo a los partidos. Esta vez se juega el cargo, le queda poco margen de error.