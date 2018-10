Beltrán: "Es más fácil echar al entrenador que a todos los jugadores"

Fran Beltrán recibió esta mañana en A Madroa el premio Estrella Galicia como mejor jugador del Celta durante el mes de septiembre, tras ganar una encuesta entre aficionados. El centrocampista madrileño asume que los futbolistas también son responsables de la mala situación del equipo, no solo Antonio Mohamed, pero admite que en este deporte "es más fácil echar al entrenador que a todos los jugadores". Beltrán expresó en gallego su satisfacción por el premio recibido y agradeció el apoyo de compañeros, club y afición en su debut en la máxima categoría, además de prometer que peleará por conseguir más veces este galardón promovido por la firma cervecera que patrocina al Celta.

El Celta completó en A Madroa el tercer entrenamiento de la semana para preparar la visita que el Eibar realizará el sábado a Balaídos (18:30 horas), pendiente de la evolución de los lesionados Maxi Gómez y Mathias Jensen, que cuentan con pocas opciones de jugar ante el conjunto armero. Uno de los fijos en el once de Mohamed se muestra convencido de que el técnico argentino "dejará huella" en el Celta. Confía Beltrán en que a partir de ahora cambiará la dinámica de los célticos, que acumulan seis jornadas sin ganar. "Hay rachas y ahora nosotros no estamos en nuestro mejor momento. Pero tenemos una idea clara de lo que queremos hacer y esperamos darle una alegría a toda la gente y pedirles que confíen en nosotros", dijo el joven centrocampista del Celta antes de reconocer que la plantilla no pasa por su mejor momento: "Estamos un poco decaídos, pero es normal. Esta semana estamos entrenando mejor que las anteriores y las charlas nos vienen bien. Esta semana vamos a dar un golpe en la mesa".

Beltrán asume que la responsabilidad del bache del Celta es compartida. "Estamos en un círculo en el que si perdemos, empatamos o ganamos es culpa de todos. Es más fácil echar al entrenador antes que a todos los jugadores, pero nos la jugamos todos. El fútbol es así y hay que centrarse en el partido que tenemos el sábado". El céltico elogia a Mohamed, quien le dio la oportunidad de debutar en la élite tras llegar a Vigo el pasado verano procedente del Rayo Vallecano, con el que destacó en Segunda División. "Para mí es un gran entrenador, que me ha dado la confianza para debutar en Primera y le agradezco todo lo que está haciendo por mí. Creo que dejará huella aquí".

Balaídos silbó las dos últimas actuaciones del equipo de Mohamed. Beltrán espera un mayor apoyo del celtismo: "Los silbidos en este caso no se deben de dar. Si todo el mundo animase nos vendría mejor". A pesar de la ansiedad que les pueda producir esta situación, el madrileño tiene claro cuál es el escenario más beneficioso para el equipo vigués ahora mismo: "Los partidos, mejor jugarlos en casa".

Considera lógico que aparezcan nombres de posibles sustitutos de Antonio Mohamed: "Es normal que salgan nombres pero nosotros estamos centrados en el partido. Tenemos que ser nosotros mismos contra el Eibar e ir con mucha confianza".

Al recibir el trofeo como mejor jugador del Celta en el mes de septiembre, Beltrán hizo otro guiño a la afición. Dijo que estaba aprendiendo gallego y se atrevió a hablarlo en la rueda de prensa: "Grazas a todos os compañeiros, a miña familia e a todos os siareiros". Y al cambiar de registro lingüístico, añadió: "Es verdad que estoy aprendiendo a hablar gallego. Este trofeo llega en el momento más amargo, pero no sería posible sin todos mis compañeros. Lo podía haber recibido otro compañero. Espero que no sea el último".