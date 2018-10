Vinicius impide la victoria del Celta B

El Celta B consiguió un insuficiente punto en el encuentro ante el Real Madrid Castilla que se disputó por la mañana en Barreiro. Los vigueses merecieron mucho más. Se adelantaron en el marcador, dispusieron de buenas ocasiones para ampliar la cuenta, pero un gol de Vinicius a falta de ocho minutos para el final impidió una victoria que les hubiese acercado a los puesto de play-off de ascenso a Segunda A.

Los de Rubén Albés se pusieron por delante antes de la media de hora de juego gracias a un remate a la escuadra de Pastrana que culminó una gran acción de Aarón Rey (una de las sensaciones del partido). Ya habían avisado los célticos antes de ese gol y antes del descanso pudieron ampliar la cuenta pero siempre se encontraron con las intervenciones acertadas de Luca.

En el segundo tiempo, con el Real Madrid Castilla, más volcado el Celta B dispuso de ocasiones más claras para ampliar la ventaja en el marcador, pero siempre faltó puntería a un equipo que no pudo contar una vez más con Apeh y Eckert. Vinicius, el hombre de los 45 millones de euros, comenzó a entrar algo más en juego después de estar inédito durante una hora de partido. Y fue precisamente él, a falta de ocho minutos, quien igualó con una falta magistralmente lanzada a la escuadra y ante la que Iván Villar no pudo hacer nada. De ahí al final y tras ser expulsado Vinicius por doble amarilla, el Celta B dispuso de cinco oportunidades (tres de ellas en el descuento) para llevarse el partido, pero no era el día.