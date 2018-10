Abelardo frustra el regreso de Guidetti a Balaídos

No habrá reencuentro entre la afición del Celta y John Guidetti en Balaídos. Al menos, de momento. El delantero sueco no ha entrado en los planes de Abelardo para el partido que los de Mohammed y Alavés disputarán en Vigo (Viernes 19, 21:00 horas) en el partido que reabre el campeonato de LaLiga después del parón causado por los compromisos de las selecciones.



Lo cierto es que no es la primera vez que Guidetti no cuenta para el técnico del Alavés ya que a las órdenes de Abelardo Fernández ha alternado la titularidad con la suplencia, con números más bien discretos: 3 goles y 3 asistencias en 17 partidos. Este curso suma un pase de gol pero aún no se ha estrenado. Su último gol lo marcó esta misma semana con Suecia en el empate firmado contra la Eslovaquia de Stanislav Lobotka (1-1).



El delantero sueco que conquistó el corazón de la afición del Celta con su carisma verá el partido desde casa al igual que lo harán Ely, Maripán, Torres, Marín, Perera, Twumasi y Paulino. Abelardo, en cambio, se traerá a Vigo a 19 jugadores que intentarán puntuar en un campo que por tradición les es desfavorable.





CONVOCATORIA ???? | Estos son los elegidos para viajar a Vigo ????#CeltaAlavés ????? pic.twitter.com/FjI1DaUMwI — Deportivo Alavés (@Alaves) 18 de octubre de 2018

Aunque la decisión no la tomará seguramente Antonio Mohamed hasta el entrenamiento vespertino que el Celta ha programado para esta tarde en Balaídos, la inoportuna baja por lesión de Maxi Gómez, podría dar la alternativa como titular al delantero del filial Dennis Eckert, un futbolista que ha tenido un inesperado protagonismo esta temporada con el preparador argentino.