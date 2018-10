Mallo: "Estamos a tope con el míster"

El capitán del Celta, Hugo Mallo, ha repasado la actualidad del equipo en la rueda de prensa oficial. Mallo valoró que Iago Aspas y Jonny jugasen con la selección con "mucha alegría y como cualquier compañero de vestuario que quiere jugar en la selección, con envidia sana. Pero estoy muy contento, también por Rodrigo. Eso quiere decir que el Celta trabaja bien desde los más pequeños" .

Lo que toca ahora es reencontrarse con la Liga. "Todos nos fuimos fastidiados a casa. En el equipo hemos entrenado como auténticos gladiadores", asegura sobre el trabajo durante el parón. Mallo lamenta que el Celta abra la jornada el viernes tras las jornadas internacionales. "Lo normal sería empezar el sábado. Tenemos suerte de que no tenemos chilenos y argentinos en la selección. Sí que se debía tener más tacto. Nos gustaría estar todos. Así es el calendario y hay que apechugar" .

"El año pasado le tocó al Betis. El Celta es un equipo atractivo de ver por la tele", añade sobre el emplazamiento de muchos otros partidos en lunes. "En un partido se presentan dificultades, el rival también juega. No es problema de la teórica, sino de la práctica. El entrenador nos da las consignas. Sabemos qué debemos hacer pero no siempre nos sale", declara sobre el juego del equipo. Mallo defiende a Mohamed: "Lo he visto bien, con ganas e ilusión de superar esa mala racha" .