El Celta regresa al trabajo "con lo puesto"

El Celta regresó ayer tarde a los entrenamientos "con lo puesto", pero con la mirada ya fijada en el duelo de este viernes frente al Deportivo Alavés, que el equipo celeste confía en que sirva de reactivo después de cinco jornadas consecutivas sin relación con la victoria. A la espera de que los siete internacionales que esta semana afrontan compromisos con sus selecciones se reincorporen de forma paulatina al grupo, Antonio Mohamed dirigió ayer su primera sesión de trabajo desde la derrota celeste en el Ramón Sánchez Pizjuán el pasado 7 de octubre.

La pasada semana el preparador argentino participó de lunes a miércoles en Las Rozas (Madrid) en un curso obligatorio de actualización de entrenadores organizado por la RFEF y el jueves se desplazó Argentina debido a "un problema familiar grave", según informó el club, aprovechando las tres jornadas largas de descanso (desde la mañana del pasado jueves hasta la tarde de ayer) de las que disfrutó el plantel.

La sesión vespertina celebrada ayer fue breve y estuvo de nuevo marcada por la escasez de efectivos. Los jugadores se ejercitaron durante unos 45 minutos en el gimnasio antes de saltar al antiguo campo de entrenamiento (en el que habitualmente trabaja el Celta B) para realizar un suave circuito físico y algunos ejercicios con balón. Además de los siete internacionales que siguen con sus selecciones, en la sesión de ayer no participó el danés Mathias Jensen, que se recupera de una lesión muscular en el muslo izquierdo y tiene muy complicado estar a disposición del técnico para el partido. Jensen se lesionó durante un entrenamiento el pasado 5 de octubre, con un pronóstico de recuperación de entre dos y tres semanas, lo que hace pensar que no va a llegar a tiempo para ser de la partida frente a los vitorianos.

En el entrenamiento vespertino de ayer participó con normalidad el lateral canterano Kevin Vázquez, ya completamente recuperado del leve esguince de tobillo sufrido a comienzos de la pasada semana.

A la previsible ausencia del danés, hay que sumar la del defensa central Néstor Araújo, que no podrá jugar por sanción tras ser expulsado por doble amarilla en el compromiso liguero contra el Sevilla. Al margen del zaguero azteca, a quien no se esperaba en Vigo hasta el mismo viernes, ya que el miércoles juega en Chile un amistoso con su selección, Mohamed podrá disponer del resto de sus internacionales, que se reincorporarán al trabajo escalonadamente. Para la sesión matinal de hoy se espera al centrocampista turco Okay Yokuslu y mañana, miércoles, regresa Iago Aspas. Para el entrenamiento del jueves Antonio Mohamed contará ya con Pione Sisto y Stanislav Lobotka y seguramente también con Maxi Gómez, aunque este último juega mañana en Japón con Uruguay y podría demorar su reincorporación a los entrenamientos en A Madroa hasta la mañana del mismo viernes.

El rival de los celestes, mientras, celebró ayer una doble sesión de entrenamiento a puerta cerrada sin sus cuatro internacionales: el portero internacional sub 21 español Antonio Sivera, que podría ser titular en Balaídos, si no se recupera Fernando Pacheco, el defensa chileno Guillermo Maripán, el centrocampista ghanés Mubarak Wakaso y el delantero sueco John Guidetti, quien regresa por primera vez como rival a Balaídos con al misión de romper la sequía goleadora que persigue al equipo vasco en sus tres últimas visitas al estadio celeste.