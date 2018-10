El Celta B se derrumba en el Cerro del Espino

El Celta B cae en el Cerro del Espino presa de su falta de gol. Un Atleti B en horas bajas consiguió doblegar a los celestes por un contundente y abultado 3-0. Los de Rubén Albés realizaron una buena primera parte aunque no aprovecharon sus oportunidades para desnivelar el marcador. Sí lo hizo el filial rojiblanco nada más empezar la segunda parte por mediación de Óscar. Intentaron empatar los celestes pero en apenas cuatro minutos lograron otros dos goles que fulminaron de golpe las esperanzas de remontada viguesas. Toca remontar el vuelo la próxima semana en Barreiro frente al Real Madrid Castilla.

El Celta B visitaba el feudo del Atlético de Madrid B para dar continuidad a su excelente racha fuera de casa, donde todavía no había perdido. Sin embargo, las dos últimas jornadas han hecho perder enteros al conjunto celeste ya que no ha logrado marcar y sólo ha conseguido un punto. Para el encuentro, el técnico vigués Rubén Albés no pudo contar con Robert Costa y Apeh lesionados junto con Mangana e Ibán Salvador, convocados con sus selecciones nacionales. La buena noticia era la vuelta del delantero Dennis Eckert ya que el primer equipo de Antonio Mohamed no jugaba esta semana. Enfrente un filial rojiblanco a un puesto de la promoción de descenso y donde los rumores y nervios en torno a la plantilla y cuerpo técnico podrían haber funcionado como un arma de doble filo.

Sería el Celta B el primero en crear serio peligro tras una internada por la derecha que Eckert no precisó a la hora de finalizar. El partido era de claro dominio celeste mientras que el Atleti B se encerraba en su campo. El juego vigués era muy rápido, con transiciones de izquierda a derecha buscando las cabalgadas de Pampín y Jacobo, además del apoyo que daba Aarón a Eckert en la línea ofensiva. Comenzó a llover en el Cerro del Espino, lo que no amilanó a los celestes, que con el campo más rápido continuaron prosiguieron con su asedio.

La banda izquierda del Atleti B era un auténtico coladero ya que tanto Jacobo como Álex sobrepasaban una y otra vez al ex-celtiña Samu Araújo, incapaz de frenar a los celestes. Así, Rubén Albés volcó el juego por esa banda y fue por donde se creaban las mejores propuestas ofensivas del filial vigués. La primera oportunidad local llegaría en el 21 con un pase por alto a Óscar y éste remataba por encima del larguero del meta Iván.

Poco se pudo ver durante el resto de la primera parte. Mucho control en el centro del campo y las defensas secando a las delanteras contrarias. No movieron ficha ninguno de los dos entrenadores para el inicio de la segunda parte. Saltó mucho más incisivo el filial rojiblanco y antes de los tres minutos, un pase en profundidad a Óscar le sirvió para batir entre las piernas a Iván Villar. Jarro de agua fría que se unía a la lluvia que seguía arreciando desde el cielo de Madrid.

Rubén Albés no se mostraba nada contento con lo que estaba viendo en el campo y aunque recolocaba constantemente a sus jugadores, éstos no lograban dominar el encuentro. Solís era el único que mostraba peligro de cara a gol y tuvo un par de oportunidades en el 55 pero una fue despejada a córner y la otra la blocó en dos tiempos San Román.

Estaba el Atleti B rondando el segundo gol cuando llegó la sentencia local. Joaquín batió por alto a Iván Villar tras una jugada personal. Con el Celta B roto, Darío conseguía cuatro minutos después tras una gran galopada que dejó a toda la defensa celeste atrás el 3-0 que resultó definitivo.

Ficha técnica:

Atlético B: San Román; Solano, Tachi, Monti, Samu; Mikel Carro, Segu; Carlos Isaac (Mollejo 80´), Óscar (Manny 69´), Joaquín; Darío (Borja Garcés 84´).

Celta B: Iván; Manu (Molina 80´), Alende (José 84´), Ros, Pampín; Rai, Alex; Jacobo, Aarón, Solís (Pastrana 64´); Dennis Eckert.

Goles: 1-0, (47´) Óscar. 2-0, (79´) Joaquín. 3-0, (83´) Darío.

Árbitro: Santos Pargaña (colegio andaluz). Amarilla a Tachi, Monti; Alende, Pampín, Solís.

Incidencias: Ciudad Deportiva Wanda-Atlético de Madrid. Unos 630 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas por las riadas en Mallorca.