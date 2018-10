La baja de Araújo invita a defender con línea de cuatro

Antonio Mohamed ha reaccionado con cambios en el once inicial después de que el Celta cosechase un resultado adverso. La defensa también ha sufrido transformaciones en función de la baja de alguna de las piezas centrales. Para la cita del viernes que viene ante el Alavés, el técnico argentino no podrá contar con Néstor Araújo, quien ha sido castigado con un partido de sanción por su expulsión ante el Sevilla. Por ello, el conjunto celeste recuperará, muy probablemente, la línea de cuatro en la retaguardia por cuarta vez en lo que va de campeonato. Sin el ex zaguero de Santos Laguna, parece probable que Mohamed se presentará ante el conjunto vitoriano (sexto clasificado en LaLiga) con Hugo Mallo y Juncà o Júnior Alonso en los laterales, y la pareja Cabral-Roncaglia en el eje.

En la búsqueda de un estilo de juego con el que obtener los mejores resultados, Mohamed mostró predilección desde su llegada a Vigo por una defensa con tres centrales y dos carrileros. Fue la fórmula que más examinó en la pretemporada y la que más ha utilizado hasta la fecha en el campeonato.

No pudo iniciar la temporada con ese modelo de cinco zagueros porque Facundo Roncaglia se lesionó durante el verano en un partido amistoso. En el debut contra el Espanyol, el Celta de Mohamed se presentó en Balaídos con un cuarteto defensivo formado por Mallo, Cabral, Araújo y Júnior.

La apuesta de blindar la portería de Sergio y evitar la sangría de goles de la temporada pasada funcionó a medias, pues los espanyolistas se llevaron un empate de Balaídos con el gol de Hermoso.

En el siguiente compromiso ya estaba disponible Roncaglia y el entrenador argentino decidió presentarse en el campo del Levante con tres centrales y dos carrileros. La victoria animó a Mohamed a insistir en esa fórmula ante el Atlético de Madrid. Tras el partido más solvente del Celta en lo que va de curso, su técnico repitió por tercera vez la línea defensiva. El Girona, sin embargo, dio buena cuenta del desbarajuste céltico con dos goles de Stuani y uno de Alcalá.

La derrota en Montilivi llegó acompañada de un partido de sanción para Cabral por dos tarjetas amarillas. Sin uno de los centrales titulares e intentando buscar nuevas soluciones, Mohamed presentó una defensa de cuatro por segunda vez en LaLiga frente al Valladolid. La baja por lesión de Mallo llevó al técnico a apostar por Roncaglia, Costas, Araújo y Júnior. La fórmula tampoco funcionó, pues los vallisoletanos se llevaron un punto de Balaídos.

Con todos los defensas disponibles, el preparador céltico insistió en la idea de jugar con tres centrales en Valencia. El mal funcionamiento del equipo, a pesar de sumar un empate en Mestalla, condujo a Mohamed a dar otra vuelta de tuerca al once titular para recibir en Vigo al Getafe. Los célticos se presentaban por tercera vez con una línea de cuatro defensas. Para ello, el técnico argentino prescindió de Araújo y apostó por Mallo, Cabral, Roncaglia y Júnior.

Otro tropiezo en casa y vuelta a empezar ante el Sevilla, que aprovechó la endeblez del sistema defensivo céltico (con tres centrales) para ganar y encaramarse al liderato de LaLiga. En el Pizjuán, Araújo fue expulsado por dos amarillas. Ayer, Competición anunció un partido de sanción para el mexicano. Su ausencia ante el Alavés devolverá al Celta a la defensa de cuatro.