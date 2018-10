La afición da un margen a Mohamed

Los aficionados del Celta conceden un margen del confianza a Antonio Mohamed. Los seguidores celestes consultados por FARO desaprueban la gestión del técnico argentino en las ocho primeras jornadas de Liga, pero consideran también que merece el beneficio de la duda y algo más de tiempo para adaptarse a la competición española y reconducir la situación. Los dos partidos en casa que el Celta afrontará tras el parón de selecciones, frente al Alavés y el Eibar, serán claves, a su juicio, para comprobar si el sucesor de Juan Carlos Unzué es capaz de dar con la tecla que haga funcionar al equipo.

"Desde que se declaró admirador de Simeone a mí me da miedo porque el Cholo no me gusta nada y este equipo no está hecho para jugar como el Atlético, pero soy de naturaleza optimista y creo realmente que tiene la intención de mejorar", apunta Reyes Álvarez, presidenta de la peña Terra Celeste, que se muestra partidaria de esperar al mes de diciembre para evaluar la labor del preparador céltico. "Esto no quiere decir que me guste lo que he visto", matiza Álvarez, que precisa: "Creo que se equivoca de planteamiento porque tenemos plantilla para tener un juego vertical y de ataque. Tira mucho de la defensa y del pelotazo y a mi eso no me va. Estamos acostumbrados al juego de toque".

La presidenta de Terra Celeste cree que el Celta tiene "la mejor plantilla desde el último ascenso" y sospecha que los jugadores "no están cómodos" con la propuesta del técnico. Reyes Álvarez, con todo, no cree justificados los silbidos que un importante sector de la grada dedicó a Mohamed tras el empate contra el Getafe. "No soy de las que silba a mi equipo. Comprendo que estén enfadados, pero nunca he visto que un equipo haya mejorado cuando le silban", destaca.

Belermo Dios, de Carcamáns Celestes, tampoco aprueba los pitos al técnico. "Los pitos en casa nunca están justificados. A mí tampoco me gustaron los cambios pero no se puede silbar al equipo a la mínima", señala el presidente de la peña arousana, que también apuesta por dar un margen de confianza al técnico. "Está buscando el sistema, pero creo que no tenemos un equipo para jugar sin balón. Al contrario, tenemos dos de los mejores delanteros de España y muy buenos centrocampistas, así que deberíamos tener más el balón. Me parece que está haciendo demasiados experimentos", opina.

Dios subraya, en este sentido, que la paciencia de la afición tiene un límite. "Creo que el club le dará estos dos próximos partidos de margen y, si esto no funciona, habrá que buscar una alternativa", propone. Y remacha: "Somos un equipo humilde, pero esta plantilla tampoco se ha construido para luchar por la permanencia. Tenemos que aspirar a algo más".

Más que los resultados, a César Rodríguez, de la peña Lío en Río le preocupan las pobres sensaciones que ha ofrecido el equipo en la mayor parte de los partidos, con excepción del jugado en Balaídos frente al Atlético de Madrid. "Mi valoración es negativa. Creo que ha que darle algo de tiempo a Mohamed, pero la verdad es que lo veo muy perdido. Mi sensación y la del entorno en que me muevo es que hace falta mucho trabajo en A Madroa. El entrenador tiene que ponerse las pilas porque me da la impresión de que los jugadores no entienden lo que quiere. Está muy verde.", observa Rodríguez, que recuerda que el crédito del técnico no es, ni mucho menos, ilimitado. "Si los dos próximos partidos que tenemos en casa ante rivales rocosos pero asequibles salen mal, el ambiente en Balaídos se va a volver horrible", pronostica.

Javier Vaz, de Centolos Celestes, pide paciencia con Mohamed y recuerda que el Celta también ha firmado algún buen encuentro con el argentino, como el jugado ante el Atlético de Madrid. "Está en la búsqueda de esta identidad y ha priorizado sobre todo que no te metan goles, pero le falta dar con la tecla de ese fútbol ofensivo que este equipo está diseñado para hacer. Tienes mucho talento y no lo está aprovechando, quizá porque no conoce los límites de su plantilla. Hay que darle tiempo", indica Vaz, que ve una contradicción entre el discurso del técnico y su plasmación en el campo. "Nos esperábamos ver un equipo más valiente. En ese aspecto nos ha chocado y decepcionado un poco", admite.

David Penela, de la peña Mi Bendita Condena, se muestra "preocupado por la mala imagen que el equipo ha transmitido en estos últimos partidos" y no ve "muchas perspectivas de mejorar", lo que genera "un caldo de cultivo que no es el ideal". En su opinión, "urge dar al equipo un giro de 180 grados" para cambiar "la preocupante sensación de inferioridad que hemos dado en algunos partidos.". Penela censura también, la "rácana gestión" de Mohamed "acumulando defensas en vez de centrocampistas y apostar por un juego creativo".

Más comprensivo con el preparador celeste se muestra Álvaro Torras, abonado de Río Alto, que reparte culpas. "Tenemos un equipazo, el mejor desde el ascenso, pero no estoy viendo actitud en el campo. No veo al equipo que salía a morder en anteriores temporadas", advierte. Torras apuesta por dar confianza al técnico para que "dé con la tecla" del juego que se reclama, aunque sí percibe "una contradicción entre lo que dice y luego hace" .