Boufal: "Estoy contento con mi trabajo, pero puedo hacer más"

Sofiane Boufal no ha sido citado finalmente por el seleccionador de Marruecos, después de que se barajase su nombre como posible sustituto del lesionado Ziyech, por lo que continúa trabajando con el resto de los compañeros del Celta en A Madroa. El futbolista franco-marroquí marcó un gran gol en Sevilla, el segundo que consigue desde que el verano pasado llegase a préstamo a Vigo desde el Southampton inglés. Se muestra contento por su trabajo en Vigo, aunque espera tener más protagonismo en el equipo de Antonio Mohamed. Aunque puede jugar como interior por las dos bandas, siente predilección por el costado izquierdo o en la posición de "10".

"Estoy muy contento con la ciudad, con los aficionados, con el fútbol que se practica aquí. Esperaba jugar más, pero necesito trabajar más. No es una cuestión de hablarlo, sino de mostrarlo en el campo. Me siento satisfecho de mis primeros partidos con el Celta, aunque puedo hacer más, hacerlo mejor", apunta el futbolista que anotó uno de los goles más bonitos de la pasada jornada tras recuperar un balón en el campo del Celta, recorrer cincuenta metros sorteando rivales y enganchar un gran disparo desde el balcón del área .

"Me gusta la posición en la que juego. Me siento bien tanto en la derecha, como en la izquierda o como "10", aunque prefiero jugar en cualquiera de las dos últimas", admite Boufal antes de lamentar que su gol no valiese para nada. "Fue una pena no haber ganado ante el Sevilla después de marcar. Prefiero goles con victoria. Para mí, lo más importante es el resultado del equipo y esperamos trabajar más para ganar el próximo partido. El equipo no está pasando por un buen momento", reconoce el jugador después de que el Celta encadenase el domingo cinco jornadas sin ganar.

Se siente bien Boufal compitiendo por primera vez en LaLiga. "Para mí es fácil adaptarme a este equipo porque juega muy bien al fútbol. No ha sido difícil adaptarme", afirma quien triunfó en el Lille francés.

Aunque los resultados no acompañen al equipo de Mohamed, el franco-marroquí cree que el equipo mantiene la confianza. "No estamos en un buen momento y así la confianza está un poco más baja. La confianza se gana con resultados y con goles, y espero que el Celta gane muchos partidos porque tiene muy buenos jugadores y un buen entrenador".