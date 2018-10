Mouriño pide paciencia con Mohamed

El presidente del Celta, Carlos Mouriño, pidió ayer paciencia a la afición con el técnico, Antonio Mohamed, quien el pasado lunes fue silbado por un amplio sector del público de Balaídos por el mal juego desplegado frente al Getafe. El mandatario céltico aseguró que no está preocupado por la deriva conservadora experimentada en los últimos compromisos ligueros por el equipo y se mostró convencido de que Mohamed "cuenta con una buena selección de jugadores" para llevar al Celta a Europa la próxima temporada.

"Se merece un tiempo para dar con el equipo ideal", destacó Mouriño, a quien no inquieta la situación del equipo. "Solo hemos perdido un partido y la esencia de juego que queremos la podemos tener", razonó. "No estoy excesivamente preocupado", aseguró.

En un desayuno de trabajo con los medios informativos, el dirigente celeste restó importancia a los pitos que la afición dedicó al entrenador argentino. En este sentido, Mouriño agradeció a la grada que esperase al término del encuentro para expresar su malestar con el juego del equipo y la gestión del técnico. "Somos conscientes de que cada domingo pasamos un exigente examen con la afición", observó el presidente celeste. "Solo le pedimos a los aficionados que animen al equipo durante todo el partido y que, si creen que tienen que pitarle, que esperen al final del partido, como hicieron el lunes", pidió. Y concluyó: "Tienen todo el derecho a expresar su malestar con el equipo y lo hicieron bien".

Carlos Mouriño se mostró también partidario de ser paciente con Emre Mor, el fichaje más caro de su presidencia (14 millones), quien no acaba de integrarse en el Celta y apenas ha jugado 28 minutos este curso con Antonio Mohamed después de pasar prácticamente en blanco la pasada temporada. "Emre Mor es un gran jugador. Lo ha demostrado cuando ha querido jugar y debe convencerse de ello", apuntó el mandatario, que aseguró que el futbolista turco-danés no ha cometido nuevos actos de indisciplina. "No ha habido más problemas disciplinarios aunque sí le hemos recomendado que debe involucrarse más en el equipo y la ciudad y con todo lo que rodea al Celta", explicó

A la hora de fijar el objetivo deportivo para la temporada en curso, Carlos Mouriño mantuvo que el Celta tiene mimbres suficientes para clasificarse para Europa. "Siempre he dicho que prefería estar diez años en Primera que uno en Europa, pero creo que esta temporada tenemos jugadores para aspirar a eso", subrayó. Y añadió: "La clasificación europea es el objetivo. Veo que este año tenemos equipo para ello, pero si no lo conseguimos no sería ningún fracaso porque nuestro presupuesto es el decimotercero de LaLiga".

El presidente del Celta apuntó que el club ha aparcado de momento las renovaciones de jugadores, pues considera que entrar en negociaciones con jugadores que en su mayor parte tienen contratos de cierta duración podría distraer al plantel de la competición. " Ahora no estamos hablando de renovaciones. Tenemos opciones de hacer un buen campeonato y no nos vamos a distraer ahora con ellas. Si se dan, será más adelante", relató Mouriño, que celebró la buena salud de la cantera de A Madroa. "En 2008 no había un solo canterano en el primera equipo. Hemos pasado a ser uno de los equipos que juega con más canteranos. Estamos por encima de canteras que son una referencia en España, como la del Villarreal", se felicitó.