A Madroa, proveedora oficial de la Roja

A Madroa se afianza como proveedora significativa de la selección española. Jonny se une a Iago Aspas y Rodrigo Machado en la convocatoria de Luis Enrique. El amistoso del 11 de octubre ante País de Gales en Cardiff y el partido ante Inglaterra del día 15, correspondiente a la Liga de Naciones, son los compromisos que afrontan en el próximo parón liguero.

Luis Enrique debía construir una lista sin algunos hombres de confianza que están lesionados. Ya se conocían de antemano las ausencias de Isco, Carvajal, Íñigo Martínez y Sergi Roberto. A última hora se les ha unido Diego Costa, que sufrió un percance físico en el partido de Liga de Campeones contra el Brujas. Su ausencia impide certificar si Aspas se ha ganado ya un sitio fijo en el grupo predilecto de delanteros del seleccionador, aunque existen sobrados indicios de que es así. Koke, Alcácer o Bartra son novedad.

Iago Aspas no figuraba en la primera convocatoria que elaboró Luis Enrique, cuando inauguró su etapa ante Croacia e Inglaterra. Lo rescató cuando le concedió permiso por paternidad a Diego Costa. El céltico aprovechó ese giro del azar. Terqueó durante los entrenamientos, al punto de ganarse la titularidad en Wembley -contra Croacia no disputó un solo minuto-. Luis Enrique reconoció que se había equivocado con el céltico y ayer volvió a mencionar su nombre como modelo de comportamiento. "Lamento muchísimo las bajas de los jugadores pero valoro la oportunidad que le doy a otros de enseñarme su nivel y de verlos competir. Es una buena oportunidad para ellos y abre opción de algo que me encanta, la competencia y que no se duerma nadie. Iago Aspas no iba a venir en la primera y ahora puede hacerse con el puesto de titular para mucho tiempo", resaltó el gijonés.

Un análisis que parece confirmar que Aspas tiene sitio propio en sus planes y no como remiendo. Los datos avalan al moañés en su competencia con otros candidatos a ocupar esa demarcación. Él ya ha marcado cinco goles en lo que va de competición liguera, por delante de Alcácer (3), Morata (1), Rodrigo (1) o Costa, aún inédito.

Aunque Aspas es citado como delantero, su polivalencia es una de las causas de que encadene diez llamadas consecutivas con la selección, de Lopetegui a Luis Enrique. Y el asturiano, si bien lo alineó como punta en Wembley, no se olvida de esa maleabilidad. Al enumerar sus alternativas para suplir a Isco, argumenta: "Ceballos viniendo de dentro lo podía hacer, Asensio en izquierda y jugar a pierna natural es otra opción o Iago Aspas puede jugar en la izquierda y da otras opciones. Como entrenador estoy abierto a barajar cualquier concepto que beneficie al equipo".

La adaptación también beneficia a Jonny Castro Otto en su primera convocatoria oficial para partidos con la selección absoluta. El vigués, habitual en las categorías inferiores de la Roja, ya había participado con los séniors en un ciclo de entrenamientos en mayo de 2015. En mayo de 2016 Del Bosque lo citó en una preconvocatoria para el Europeo, se supone que entre los descartes fijos, pero Jonny renunció, alegando motivos personales. Sin Carvajal por lesión ni Odriozola por decisión técnica, a Jonny parece abrírsele más hueco por la derecha que por la izquierda, zona natural de Gayá y Marcos Alonso. Azpilicueta y Nacho son también multiusos. Luis Enrique, a la hora de justificar su presencia pese a que tanto en el Celta antes como ahora en el Wolverhampton Jonny suela jugar por la izquierda, se inventa una estadística: "Azpilicueta habitualmente juega de lateral derecho en el Chelsea y Jonny Otto juega en la izquierda a pierna cambiada, pero el año pasado jugó bastantes partidos en el Celta de lateral derecho cuando Hugo Mallo estaba lesionado". Mallo, en realidad, disputó 34 partidos en Liga la pasada temporada y tenía a Roncaglia como reemplazo más inmediato. Luis Enrique acaba recurriendo a las prerrogativas de su cargo: "Da igual, es que me puedo inventar un lateral, me puedo inventar lo que quiera. Para eso tengo la potestad de elegir a cualquier jugador español",

Será la primera vez que dos jugadores de Vigo y su área coincidan en la absoluta desde Salgado y Oubiña en 2006 con Luis Aragonés. Jonny amplía a doce la nómina de gallegos de formación céltica que han vestido la roja tras Pasarín, Polo, Vega, Pahiño, Costas, Rodilla, Otero, Salgado, Oubiña, Denis Suárez y el propio Aspas. Jonny resume sus sensaciones en Twitter: "Muy contento".