Mouriño: "No puedo descartar llevarme el estadio a otro parte"

Carlos Mouriño ha aprovechado una comparecencia periódica ante los medios informativos para escenificar su desacuerdo con el Concello por el estadio de Balaídos y ha arremetido de nuevo contra el alcalde, Abel Caballero cuya "incontinencia verbal", ha señalado, "nos quiere llevar a un juego político en el que no vamos a entrar". Mouriño ha reiterado que la relación con el consistorio es inexistente y no ha descartado la posibilidad de hacer un nuevo estadio fuera de la ciudad.

"No puedo descartar llevar el estadio a otra parte", ha advertido el dirigente, que considera nula la concesión por 50 años de la instalación firmada en su momento con el municipio y no cree que, "hoy por hoy", existan posibilidades de reconducir la situación. "Al haber sido violado el acuerdo no tengo muchas esperanzas de llegar a un acuerdo", ha admitido.

El presidente del Celta ha denunciado, asimismo, importantes deficiencias de iluminación en las instalación recogidas en una auditoria de la LaLiga. Podrían conllevar, si no se subsanan, el cierre del campo o la pérdida de puntos para el equipo.

Mouriño se ha referido a las negociaciones con la comunidad de montes de Tameiga, donde el club ha programado la segunda fase de la ciudad deportiva. Ha revelado que el Celta ha presentado una oferta de permuta a los comuneros de 180.000 metros por casi el doble.

Por lo que respecta a la situación deportiva, el dirigente céltico se mostró relativamente satisfecho con la marcha del equipo. "No estoy muy preocupado", indicó el presidente pese a los pitos con los que la grada despidió el pasado lunes al técnico Antonio Mohamed, para cuya gestión pidió paciencia.

"Se merece tiempo para dar con el equipo ideal", apuntó. Y agregó: "Solo hemos perdido un partido y la esencia del juego que queremos la podemos tener". Sobre los pitos ha indicado: "Somos conscientes de que cada domingo pasamos un examen ante la afición. Lo único que es pedimos es que animen y, si acaso, piten al final, como el otro día".

Carlos Mouriño ha detallado, por otra parte, que el Celta dispondrá esta temporada de un presupuesto de 72 millones, con una previsión de beneficio de 3. El mandatario ha anunciado asimismo un beneficio de 12,9 millones en el pasado ejercicio, que tuvo un gasto de 46,2 millones en sueldos de la primera plantilla.

El gasto en compras ha igualado al realizado venta de jugadores (27 millones). El número de abonados del club, por último ha descendido en 94 con respecto a la pasada temporada y se sitúa en 21.705