Jensen da la razón a la afición en su enfado con el equipo

Mathias Jensen admite que se sintió contento por su estreno en LaLiga, pero decepcionado por un nuevo empate que lleva al equipo vigués a sumar cuatro jornadas sin ganar. Comprende el futbolista el enfado de la afición de Balaídos con el equipo, que ayer realizó una suave sesión de entrenamiento en A Madroa después de repasar en vídeo el partido ante los azulones. Antonio Mohamed dispone de toda la plantilla para preparar la cita del domingo ante el Sevilla (Sánchez Pizjuán, 18:30 horas).

"Estoy muy contento por haber jugado mi primer partido de Liga con el Celta. Esperaba que llegase este momento, pero estoy un poco decepcionado por el resultado, porque dejamos escapar dos puntos. No creo que jugásemos muy bien, necesitamos más posesión de balón para hacer nuestro juego", explicó Jensen antes de reconocer que ante el Getafe no jugó en su posición natural. Mohamed le situó como cuarto centrocampista, pero escorado a la banda derecha. "No estoy muy acostumbrado a jugar en esa posición. He jugado antes ahí pero no es mi favorita. Lobotka y Beltrán lo están haciendo muy bien en el centro del campo y mientras el míster me pida que juegue en esa posición lo seguiré haciendo sin problemas. En el centro del campo es donde me siento más cómodo, en la posición de 8, aunque puedo jugar también de 6 o de 10. No jugué en mi posición natural pero me sentí muy cómodo durante el partido", destaca el danés.

El empate ante el Getafe provocó el enfado de la afición del Celta. Jensen acepta las críticas. "Entiendo que los aficionados estén decepcionados por el último partido. Todos sabemos que no hemos jugado nuestro mejor partido y es lógico que los aficionados pudieran estar decepcionados porque han pagado por una entrada y quieren ver al equipo jugar al fútbol, que es lo que queremos nosotros también. Tenemos que hacerlo mejor, ya que en el próximo partido nos espera el Sevilla, un rival difícil. Tenemos que hacer nuestro juego, tener el balón. Y si lo conseguimos, seguro que ponemos en apuros al rival".

Ayer, el equipo celeste retrasó setenta minutos el entrenamiento para analizar el duelo con el Getafe. "Vimos un vídeo del último partido y el entrenador nos ha dicho que tenemos que intentar ser más agresivos en defensa y aumentar la posesión del balón. Tenemos buenos jugadores para manejar el balón, pero a veces no salen las cosas como queremos. En el partido del lunes nos dificultó que el Getafe ejerciese una presión tan alta, pero aunque el rival presione alto nosotros tenemos que intentar tener más el balón y hacer nuestro juego", indicó Jensen en rueda de prensa.