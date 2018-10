Atasco en la sala de máquinas

El Celta de Antonio Mohamed se pierde en la indefinición de los diferentes sistemas de juego. El técnico argentino ha utilizado seis dibujos tácticos sin resultados convincentes: suma tres puntos en las cuatro últimas jornadas, después de obtener siete puntos en los tres primeros partidos. Una prueba clara de los vaivenes en la propuesta futbolística es su centro del campo, la sala de máquinas, donde debe generarse el juego de ataque y de contención. Hasta seis líneas de medios diferentes ha utilizado Mohamed en lo que va de Liga.

Un total de nueve futbolistas han formado la medular del Celta en este campeonato. El único que aparece en todas esas combinaciones es Stanislav Lobotka. El internacional eslovaco encadena 45 partidos consecutivos de Liga con la celeste desde que en el verano de 2017 firmó por el conjunto vigués. Fue indiscutible con Unzué y lo es con Mohamed.

El navarro situó a Lobotka como único mediocentro, en una línea de tres con Wass, Tucu Hernández o Jozabed. Los dos primeros se han ido y el tercero permanece en el ostracismo más absoluto tras invitarle el club a marcharse. Con esos compañeros de viaje, Lobotka se convirtió en una de las sensaciones del campeonato español, hasta el punto de despertar el interés de grandes clubes europeos.

El preparador argentino, sin embargo, prefiere situar al eslovaco como volante o interior, incluso en un doble pivote. Su rendimiento ya no es el mismo que en el curso pasado. El jugador recordó desde la sala de prensa de A Madroa que su posición preferida es la de pivote.

Mohamed sigue sin verlo en esa posición. A pesar de contar con una valiosa pieza para construir a su alrededor una línea medular consistente, el entrenador del Celta apostó desde el primer minuto por Fran Beltrán. El joven madrileño tampoco se lo puso difícil al técnico, pues fue uno de los más destacados y aclamados del Celta en el arranque de LaLiga.

La pareja Beltrán-Lobotka que formó el doble pivote ante el Espanyol se multiplicó con Mallo y Júnior Alonso contra el Levante. Mohamed recurrió entonces a los tres centrales como plan defensivo.

La victoria en el Ciutat de Valencia le invitó a repetir once ante el Atlético de Madrid. Los dos triunfos consecutivos permitieron al técnico del Celta que insistiese con una línea de cuatro centrocampistas, aunque los laterales Mallo y Júnior Alonso actuasen como carrileros. El plan aguantó hasta el descanso en Montilivi.

Con la derrota ante el Girona quedó aparcada la idea de los tres centrales. Incluso Beltrán se vio relegado al banquillo. Fue la oportunidad de Okay. La presencia del turco mantuvo a Lobotka como segundo pivote. Brais Méndez y Boufal se unieron al centro del campo para sumar otro empate, ahora ante el Valladolid.

Mohamed siguió buscando soluciones a la medular y en Valencia apostó por una defensa de cinco y puso en acción a los tres pivotes, aunque Beltrán escorado a la derecha y Lobotka, a la izquierda, con Okay como mediocentro. El fracaso de este plan invitó al técnico argentino a buscar su sexta combinación en el centro del campo ante el Getafe, con Jensen y Brais Méndez, mientras Beltrán y Lobotka volvían a juntarse en el doble pivote. Ninguna de estas iniciativas se ha consolidado. La sala de máquinas continúa atascada. Ayer, Jensen, que debutó el lunes como interior derecho, recordaba que esa no es su posición natural. El danés se ve más por el centro, en el puesto de 8 aunque también lo puede hacer "de 6 o de 10", apunta, pero no por la banda.