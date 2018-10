El increíble Celta menguante

Ya no se sabe si el arranque de temporada fue un espejismo o si alguna especie de maldición cayó sobre el Celta durante el parón liguero. Contradiciendo a la lógica, este nuevo proyecto empeora conforme crece. El juego celeste se deteriora con rapidez y enciende la preocupación; no por la octava posición, los diez puntos o los tres empates consecutivos, sino porque todos estos números resultan excesivos en la comparación con los méritos celestes. Valladolid, Valencia y Getafe han sido superiores. La infinita capacidad goleadora de los delanteros célticos maquilla las miserias pero ese recurso de urgencia, empleado de manera cotidiana, puede crear drogadicción.

sorpresas tácticas

Mohamed, en los primeros partidos, radiografió a los adversarios y los clonó para provocar su confusión. En los últimos partidos, sin embargo, los otros entrenadores le han sorprendido. Creyó que el Valladolid o el Getafe se encerrarían y le han discutido el balón; creyó que el Valencia querría dominar y Marcelino le jugó a la contra. Y así, como ha construido alineaciones dando por sentadas ciertas cesiones del rival, la realidad se le ha atragantado a sus jugadores. El Getafe no fue ayer esa escuadra desagradable, metálica y navajera. Practicó mejor juego combinativo que el Celta incluso con empate en el marcador, sin la exigencia de la desventaja. La sensación es que el equipo céltico se "getafizó", "celtificando" al Getafe.

una escuadra gaseosa

Otra característica en los últimos partidos ha sido la efervescencia; arranques prometedores, incluso en cada tiempo, que pronto pierden fuerza. Sucedió en Girona y contra Valladolid y Getafe. El Celta ha sido incapaz de prolongar sus mejores fases, quizá porque carece de una estructura química estable sobre la que sostenerlas. Tan pronto el rival se asienta, los célticos pierden el gas.

maneras de equivocarse

Lo que pareció un rico libreto táctico, capaz de adaptarse a diferentes situaciones, está deviniendo en una especie de cubilete que Mohamed agita cada vez que realiza una alineación con la esperanza de que la combinación de jugadores que le ofrezca el azar sea la adecuada. Y obviamente no es así. El técnico intenta construir aquello que dañe al rival. Pero no llega con elegir hombres y ordenarlos para el pitido inicial. De nada sirven dibujos e instrucciones si no se ha trabajado de manera correcta cada propuesta. Es realmente difícil que un técnico recién llegado, sin experiencia en la competición, sea capaz de conseguir que su equipo ejecute de forma efectiva diversos planes. A la postre, lo que está consiguiendo Mohamed es que el equipo juegue mal de maneras muy diferentes

Desubicación

La consecuencia más clara de la desorientación de los jugadores está en su deficiente ocupación de los espacios. El Celta persigue sombras en su presión. Cualquier combinación rival lo desordena. En consecuencia, si se recupera el balón por iniciativa individual, el equipo también inicia desordenado su ataque. Y así una alineación diseñada para manejar el balón se convierte en una que juega obsesivamente al balón largo. Nunca había actuado el Celta con tantos centrocampistas de toque y nunca los ignoró más.

en la banda equivocada

Mohamed asegura que aprende de los errores. Así que estará acumulando una ingente cantidad de información. Se agradece su flexibilidad, que no sea terco en las apuestas. El problema es que está necesitando ver en los partidos aquello que debería conocer de los entrenamientos. Ayer sitúa a Brais Méndez en banda izquierda, la demarcación que más desnuda los defectos del canterano, como su falta de velocidad, y menos potencia sus virtudes, al cegarle la salida hacia dentro para coser asociaciones. Y da la impresión de que con Jense sucedía lo mismo en la derecha. Puede que un simple cambio de banda hubiera alterado notablemente el flujo del juego local.

aspas como termómetro

La clasificación es de momento como un planeta en formación, sin nadie que se descuelgue y nadie que se escape. Y en el medio de esa encrucijada, donde la gloria es tan posible como la miseria, se sitúa el Celta, el equipo más imprevisible de todos. En siete jornadas este equipo ha sido atrevido y conservador, ha jugado con todos los dibujos que la imaginación humana puede concebir, ha explorado ya bastante las posibilidades de su plantilla y ha acariciado la excelencia, como ante el Atlético, igual que se ha sumergido en el horror. La directiva céltica, dentro del marco general de impaciencia de Primera División, es de las que suelen gestionar con mayor tranquilidad los vaivenes del fútbol. Pero seguramente estén inquietos por los síntomas que el equipo transmite y que se sustancian en la actitud de Iago Aspas. El moañés vive entre la intensidad febril, que lo impulsa en sus mejores momentos, y la histeria, que lo lastraba en su mocedad. En Mestalla y ayer se le ha visto desquiciado, como si el tiempo hubiese retrocedido seis años, sin duda a fuerza de contemplar el desbarajuste general.