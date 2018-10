Antonio Mohamed: "La culpa es mía, asumo la responsabilidad"

Antonio Mohamed entonó el mea culpa tras el empate cedido anoche por el Celta ante el Getafe en Balaídos. "Podría dar una explicación más profunda pero prefiero echarme la culpa, que es solo mía. La culpa es del entrenador y asumo esa responsabilidad. Trabajaré para que se vea el Celta de los primeros minutos contra el Valladolid y contra el Atlético. Trabajaremos más para que esto no vuelva a suceder", reconoció el preparador celeste, a quien no extrañaron los pitos que un amplio sector de la grada le dedicó a él mismo y al equipo. "Está bien que se enojen porque nosotros no le transmitimos ilusión dentro de la cancha. Cuando la afición responde de esa manera no se equivoca", aseguró.

El entrenador del Celta consideró el mal mes de competición como un bache que no le desvía de su objetivo y aseguró que espera que se vea una versión diferente del Celta el próximo domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán frente a un "rival de jerarquía", como el Sevilla. "El equipo necesita sostener momentos de buen juego", indicó. Y precisó: "Esto es un pequeño bache no me desvía del objetivo. Hay un pequeño problema y hay que buscarle una solución rápida para que no se convierta en una crisis".

El técnico céltico admitió que el equipo necesita con urgencia mejorar defensivamente, pues continúa siendo claramente deficitario en este apartado. "La defensa es el déficit más grande que tenemos. Hoy buscamos gente para tener la pelota, pero el rival dividió el balón y no fuimos capaces de manejar la pelota" explicó Mohamed, que agregó: "Estoy buscando situaciones y no me están dando resultado. Tendré que seguir intentando mejorar la parte defensiva y mejorar el volumen de juego".

Sin eludir su responsabilidad en los cuatro partidos que el Celta lleva sin ganar, Antonio Mohamed se mostró descontento con el rendimiento ofrecido por su equipo en este último mes de competición. "Tuvimos un mes que no fue bueno. Los cuatro últimos partidos no han sido buenos y los resultados tampoco han sido lo que esperábamos. Los dos últimos segundos tiempos de los partidos en casa no fueron como queríamos y está claro que tenemos que mejorar", dijo.

Mohamed reconoció que el Getafe encerró al Celta en su campo y lamentó que los cambios para conservar la ventaja no dieran el resultado que él esperaba. "La responsabilidad es toda mía, no queda más que cerrar filas y mejorar. Fran Beltrán no robó pelotas porque le pasaban por arriba y por eso decidí poner a Okay. Mi idea era que los centrales no fueran a buscar la pelota", apuntó. Y remachó: "Saltaban la línea a mitad de cancha y nos ganaban la pelota en nuestro campo. Con el pasar de los minutos nos fuimos refugiando en nuestro campo. Nos faltó juego y combinaciones".