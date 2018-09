Mohamed anuncia un giro ofensivo

Antonio Mohamed encara el próximo partido frente al Getafe con la lección aprendida de los errores cometidos en Mestalla. El técnico celeste busca frente al agresivo cuadro azulón, uno de los rivales más intensos de LaLiga, un Celta "protagonista" , que crezca en el partido a través de la posesión de la pelota a partir de la creatividad de Fran Beltrán y Stanislav Lobotka.

Mohamed admite que tras tres jornadas sin relación con la victoria, el conjunto celeste "necesita ganar para volver a estar arriba" y anuncia que dará un giro ofensivo al once desplegado en Mestalla "con jugadores de buen pie y manejo de balón" que permitan al Celta "disponer de la pelota y el campo".

aprender de los errores

El preparador argentino asegura que ha aprendido de los errores cometidos el pasado miércoles en Mestalla. "Encaramos el partido con aprendizaje de lo que no debemos hacer. El primer tiempo del otro día fue muy malo. El plan no resultó, aunque pudimos modificar a tiempo para corregir el partido", observó ayer en rueda de prensa el técnico, que resaltó la urgencia por volver a la senda del triunfo contra los azulones: "Sabemos que dependemos de nosotros. Sabemos que va a ser un encuentro muy físico, pero queremos hacer un buen partido para volver a estar arriba en la tabla. Llevamos tres juegos y necesitamos ganar".

Mohamed admitió que la suma de jugadores defensivos no garantiza necesariamente una mejor defensa. Ésa es la principal conclusión que ha extraído del último duelo contra el Valencia. "Cuando las cosas funcionan mal, me da mucha información de lo que no debo hacer. Creí que el Valencia nos iba a atacar. Formé un bloque para poder anticipar y salir rápido y fue al revés. Nos dieron la pelota y con tanta gente defensiva no sabíamos qué hacer con ella", confesó. Y agregó: "En medio tiempo rectificamos. Equivocarse y después corregir sobre la marcha puede ser un error o una virtud, pero está claro que el planteamiento del primer tiempo en Valencia fue horrendo".

protagonismo y equilibrio

El entrenador del Celta se propone que su equipo mande este lunes en el partido. "Dependerá del cuerpo técnico buscar el equipo que pueda ser protagonista y equilibrado. Es lo que queremos, lo que estamos buscando y lo tenemos que encontrar muy rápido", señaló Mohamed, que precisó: "La tenencia de la pelota es lo que mejor se adapta a nuestros jugadores. A partir de ahí, el equipo se hace más fuerte por las características de Lobotka y Fran. A partir de estos dos, el equipo tiene tenencia de balón, tanto Iago como Maxi necesitan jugarle cerca. Uno va entendiendo qué es lo mejor del equipo y vamos buscando los intérpretes necesarios para atacar bien y defender mejor".

prueba de paciencia

El preparador céltico ve el duelo contra los de Pepe Bordalás como un ejercicio de paciencia, que va a requerir de futbolistas creativos. "Tenemos claro que vamos a disponer de la pelota y del campo. Buscaremos jugadores que tengan buen pie y buen manejo de pelota. Sabemos que va a ser un partido fuerte, un partido cerrado. Será una gran prueba de experiencia y de paciencia para nosotros", apuntó.

adaptarse al rival

Antonio Mohamed adaptará el equipo a las características de un adversario que destaca por su poderío físico, agresividad y orden táctico. "Es un equipo ordenado y físico, pero tenemos que estar preparados para competir con cualquiera. Ellos tienen muy claro su plan de partido, así que nosotros sabemos lo que nos vamos a enfrentar, no nos van a sorprender", afirmó. Y añadió: "Tenemos llegar con la información correcta al partido y llevarlo al lugar donde queremos nosotros".

mejorar en defensa

El técnico argentino insistió en la necesidad de mejorar defensivamente, pues con Aspas y Maxi Gómez al frente, la pegada del Celta está garantizada. "La cuota de gol la vamos a mantener, lo que tenemos que mejorar es el aspecto defensivo. Estoy buscando la fórmula. Poner mucha gente en la parte defensiva no es, ya lo estoy descartando", anunció Mohamed. "Estamos buscando esa manera de poder encontrar la solución, más que nada adaptar a los jugadores. Si ponemos un sistema de juego y vamos a rajatabla le quito las alas a muchos jugadores y eso no lo podemos hacer. A partir de los jugadores que tenemos hay que buscar un sistema defensivo para ser mucho más sólidos", expuso.

La presión alta y el repliegue rápido tras pérdida de balón serán esta vez sus armas. "Lo que estoy trabajando es la presión tras la pérdida y el repliegue inmediato, cerrar filas atrás. Son las dos opciones que estamos trabajando y espero que podamos plasmarlas en el partido", declaró.

explotar el balón parado

Al Getafe lo define, en buena medida, su agresividad. El equipo de Bordalás es el que más faltas hace en LaLiga y no tiene reparos en interrumpir el juego para frenar al rival. De los 90 minutos del partido, deja jugar 50. Mohamed se propone convertir esta estrategia del rival en una oportunidad para el Celta. "Podemos sacar ventaja de las faltas que te hacen, trabajar la pelota parada y después, en los otros 50, tienes tiempo para ganar el partido. No tiene que ser una excusa, sino una oportunidad. Debemos saber qué hacer con el balón", manifestó.

sin rotaciones

El hecho de disputar tres partidos en un plazo de diez días no condicionará el once que Mohamed desplegará mañana en Balaídos. El entrenador del Celta descarta, en este sentido, realizar rotaciones. "Están entrenados para jugar. Tampoco tengo muchas opciones porque hay lesionados y jugadores tocados en todas la líneas. Pero creo que el equipo puede hacer bien las cosas en este partido sin pensar en el cansancio", argumentó.