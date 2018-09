Mohamed no da con la tecla defensiva

Los planes de Antonio Mohamed de reducir el significativo número goles encajado el pasado curso están de momento lejos de cumplirse. A pesar de los esfuerzos del técnico argentino por blindar la portería, el Celta ha recibido en las seis primeras jornadas un gol más que los encajados el pasado curso con Juan Carlos Unzué: el Turco suma once por los diez encajados por su predecesor en el banquillo.

Mohamed no acaba de dar con la tecla para fortalecer la retaguardia. El preparador céltico ha empleado dos esquemas y hasta cuatro combinaciones diferentes de zagueros, pero tan solo ha logrado mantener en un encuentro su portería a cero, en la tercera jornada, frente al Atlético de Madrid en Balaídos. La decisión de añadir un zaguero al once en cuatro de los seis partidos tampoco ha mejorado gran cosa el blindaje del equipo, que ha encajado un promedio de dos goles por encuentro con defensa de cuatro hombres y una media de 1,6 con cinco zagueros sobre la cancha.

A diferencia del pasado curso, las sanciones (Cabral) y las lesiones (Mallo y Juncà) han condicionado la defensa en algunos partidos, aunque Mohamed también ha tenido más donde elegir que su predecesor con la reincorporación al plantel de David Costas, la llegada de Kevin al primer equipo y los fichajes de David Juncà, Júnior Alonso y Néstor Araújo.

El zaguero internacional mexicano se refería precisamente ayer a las variantes defensivas empleadas hasta el momento por el preparador celeste. "Cada partido demanda qué hacer y el Profe [Mohamed] decide. Nosotros intentamos responder con ambos sistemas", indicó el central, que precisó: "El equipo tiene que entender el sistema que quiere el Profe, atacar y defender en conjunto". Araújo ha sido el único zaguero empleado por el entrenador del Celta en todos los encuentros y el único futbolista de campo que ha disputado todos los minutos. Mohamed ha utilizado al menos en una ocasión a todos sus defensas, salvo a Kevin y Mazan.

El técnico céltico ha jugado con defensa de cuatro en los empates firmados frente al Espanyol (1-1), en la primera jornada, y el Valladolid (3-3), en la quinta, y ha recurrido a una línea de cinco hombres (tres en los centrales y dos en los carriles con Mallo ocasionalmente como centrocampista), en las victorias frente al Levante (2-1) y el Atlético (2-0), la derrota cosechada ante el Girona (3-2) y el empate firmado en la última jornada en Mestalla (1-1), donde el Celta inició el choque con cinco defensas y tres centrocampistas de corte defensivo.

Más que al empleo de uno u otro dibujo, Araújo achaca el alto número de goles recibido a errores puntuales. "Se entiende rápido. Han sido errores puntuales, a mí me cabecea Stuani y eso no puede suceder", expuso el internacional mexicano, que apuesta por mejorar la conexión de los zagueros con el medio campo y la delantera. "Tenemos jugadores de mucha calidad que van bien al frente y nosotros, como defensas, nos quedamos muy largos de ellos. No podemos dejar tan solos a los medios. Eso da pie a que el rival no salga a la contra. Tenemos que jugar en bloque y estar más juntos. No creo que el problema sea achicar", observó.