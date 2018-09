El doble desafío de Iago Aspas

Iago Aspas vive en estado de gracia permanente. Con su providencial gol al Valencia, el delantero moañés rescató un valioso punto el miércoles en Mestalla y, con cinco tantos en seis partidos, se sitúa entre los mejores goleadores de la Liga, a la par de Leo Messi o Cristian Stuani. Solo el sevillista André Silva supera, con seis, los números del jugador del Celta, que lidera el gol nacional por tercera temporada consecutiva.

El vencedor del Trofeo Zarra en las dos últimas campañas suma además cuatro encuentros consecutivas anotando, un logro que no había conseguido antes en sus cinco temporadas (cuatro con el Celta, una en el Sevilla) en la máxima categoría del fútbol nacional. En este tiempo, el internacional céltico ha anotado goles de todos los colores a casi todos los equipos del torneo. Solo el Villarreal y el Getafe, próximo rival de los celestes (además del debutante Huesca), se le resisten.

La visita del cuadro azulón el próximo lunes a Balaídos representa, por tanto, un doble desafío para la estrella del Celta, que puede añadir un nuevo equipo a su amplia colección de víctimas y encadenar al mismo tiempo cinco jornadas consecutivas marcando. Todo un reto para un futbolista que no se pone límites y que cada nueva campaña pulveriza sus propios registros goleadores con el equipo de Balaídos: 12 goles en el curso 12-13; 14 tantos en la campaña 15-16, la su retorno; 19 dianas en la temporada 16-17; y 22 goles, la segunda cifra más alta en la historia del club, a solo un tanto del récord establecido a mediados del pasado siglo por Mauro Rodríguez, el pasado ejercicio. La pasada campaña, a estas mismas alturas de competición, Iago no había estrenado su cuenta goleadora. No lo hizo, de hecho, hasta la octava jornada, con un triplete a Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria.

Antes de iniciarse la presente temporada, al delantero del Celta le faltaban otras dos "muescas" en su revólver, pues el Girona (al que sí le había marcado dos goles en Segunda División), y el Atlético de Madrid también se le resistían. El moañés se estrenó precisamente esta temporada anotando el segundo de los goles celestes frente al cuadro colchonero e hizo en la jornada siguiente, de impecable lanzamiento de falta, el primero de los dos marcados por el Celta en su derrota en Montilivi. Le siguió luego un doblete al Valladolid -un equipo al que le ha marcado (tanto en Primera como en Segunda) siempre que se han enfrentado-, y el pasado miércoles rescató un punto en Mestalla a ocho minutos de cumplirse el tiempo reglamentado.

Al moañés le espera ahora el Getafe, un equipo que en los últimos años ha dado no pocos quebraderos de cabeza al Celta. El primer enfrentamiento de ambos tras el ascenso se saldó sin embargo positivamente para los célticos, que se impusieron en Balaídos a los azulones (2-1) con tantos de Augusto Fernández y el surcoreano Park Chu Yong. El duelo de la segunda vuelta, en el Coliséum Alfonso Pérez, fue harina de otro costal. El choque estuvo marcado por las críticas del entonces técnico, Paco Herrera, hacia el moañés, que pasó sin pena ni gloria por el partido. A la hora de juego, Herrera retiró a Aspas del campo e hizo debutar a Santi Mina. Fue su último servicio al Celta, ya que esa misma noche era despedido y sustituido en el cargo por Abel Resino. Al final de aquella ardua temporada, salvada sobre la campana en la última jornada, Aspas fue vendido al Liverpool por 9 millones de euros.

De vuelta en la LaLiga, tras un año sin protagonismo con los Reds, Aspas disputó siete minutos en el triunfo del Sevilla contra los azulones (2-0), sustituyendo al colombiano Carlos Bacca, y disputó entrando como titular 56 minutos en la derrota cosechada por el cuadro nervionense (2-1) en el Coliséum Alfonso Pérez. En su etapa como sevillista, el delantero moañés anotó dos goles, al Real Madrid y al Espanyol.

Ya de vuelta en el Celta, Aspas participó en el empate sin goles firmado en Balaídos y en el triunfo obtenido a domicilio frente a los azulones (1-0), con gol de Manuel Agudo, Nolito.

El descenso del Getafe evitó que Aspas volviera a verse las caras con el cuadro madrileño hasta la pasada temporada, de nuevo sin suerte ante el marco contrario. El duelo de Balaídos se saldó con empate a un gol con tantos de Maxi Gómez, que abrió el marcador en el primer tiempo, y Ángel, que aprovechó un error defensivo en cadena para hacer el empate a cuatro minutos del final. Peor le fueron las cosas al Celta en su posterior visita a terreno azulón, donde los de Juan Carlos Unzué cayeron goleados sin contemplaciones (3-0). El lunes Aspas dispondrá de una nueva oportunidad para revertir a lo grande su mala racha contra los madrileños.