Mohamed recupera a Mallo y a Cabral y prescinde de Emre Mor para Mestalla

Emre Mor se cae por primera vez de una lista de Antonio Mohamed por decisión técnica. El turco-danés no estará en Mestalla, donde el Celta se enfrenta mañana al Valencia (22 horas). El técnico argentino recupera a Hugo Mallo y a Gustavo Cabral, aunque pierde a Sofiane Boufal por problemas en un tobillo. Mohamed espera que el empate ante el Valladolid suponga "un punto de inflexión" para su equipo, después de desperdiciar dos ventajas de un par de goles a favor en el duelo con los vallisoletanos. "El rival fuimos nosotros mismos", proclamó esta mañana en A Madroa el entrenador del Celta, quien espera que el Valencia no rompa mañana su mala racha de resultados del arranque de campeonato.

El Celta buscará en Mestalla un triunfo que le mantenga entre los cuatro primeros clasificados de Primera División. Mohamed ha elegido una lista de 19 convocados con más precauciones defensivas que en las jornadas precedentes. Incluye a todos los defensas y deja fuera a Emre Mor, el segundo fichaje más caro de la historia del club vigués. Mohamed explica su decisión de prescindir del turco-danés: "Ha mejorado un montón, pero tenemos que dar otras soluciones en el banquillo con gente más defensiva". El Celta necesita acaba con la sangría de goles de las dos últimas jornadas: encajó tres ante el Girona y otros tantos frente al Valladolid.

Al rival de mañana, por el contrario, le preocupa su falta de pegada después de encadenar dos partidos sin marcar. Mohamed no desvela si se presentará en Mestalla con cuatro o cinco defensas. Insiste en reclamar más "intensidad" a sus jugadores: "El número de defensas o el dibujo no tienen nada que ver con la intensidad, con las ayudas de los delanteros. No es el dibujo táctico a lo que lleve al sistema defensivo, sino el trabajo de todo el equipo. Si no hay ayuda de todo el equipo es difícil ganar".

Su homólogo Marcelino García Toral tendrá que buscar un sustituto para el sancionado Dani Parejo y parece poco probable que pueda recuperar al lesionado Kondogbia, con lo que el Valencia podría quedarse sin los dos mediocentros titulares para recibir al Celta. Así, Mohamed espera que los valencianistas mantengan una jornada más la irregularidad del comienzo de curso: "El Valencia es un equipo que hizo un gran torneo el pasado año pero no tuvo el inicio en éste que esperaba. Esperemos no darle la posibilidad de que consigan la primera victoria. Que no esté en gran momento es bueno para nosotros".

Y para ganar mañana en Mestalla, el entrenador del Celta habla de lo que necesitará su equipo: "No dejar de correr, ser un equipo compacto, jugar con la misma intensidad", y recuerda que ante el Valladolid no obtuvieron la victoria porque "el equipo dejó de jugar como en los primeros 25 minutos. El rival fuimos nosotros mismos".