"Para mí el Celta puede ser un trampolín o un tobogán"

Antonio Mohamed confirmó ayer, tal como adelantó este diario en julio pasado, que ha firmado por el Celta con un salario muy inferior al que venía percibiendo en la liga mexicana con Monterrey. "Cuando me propusieron venir, un poco lo primero que elegí fue que me conozcan. El contrato que firmé aquí es la mitad de lo que ganaba allá, pero eso no me importa nada porque yo he venido por el reto deportivo, por venir a otro mundo, a otra liga, a otro fútbol", comentó en rueda de prensa el preparador argentino, que remachó: "Estoy recién en este desafío, empapándome de todo. Venir al Celta es un desafío netamente deportivo. Para mí esto puede ser un trampolín o un tobogán".