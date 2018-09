El Celta apela a su músculo en Balaídos

El Celta retorna esta tarde a Balaídos, donde permanece invicto, decidido a aprovechar su músculo en casa para recuperar el terreno cedido en Montilivi con un triunfo sobre el recién ascendido Valladolid. El grupo de Mohamed afronta el choque con la lección aprendida de los errores cometidos contra el Girona y la ausencia de dos importantes piezas defensivas: Hugo Mallo y Gustavo Cabral, que propiciarán un cambio de dibujo frente a los pucelanos.

El técnico ha dejado fuera de la convocatoria celeste al capitán "por precaución", tras sufrir éste una elongación muscular en la cara posterior de su muslo izquierdo durante el entrenamiento del pasado jueves, mientras que el veterano central argentino debe cumplir sanción tras ser expulsado en Montilivi. Sin estos dos importantes elementos, Mohamed apostará por modificar la fisonomía del equipo restando un defensa y añadiendo un centrocampista al dibujo en busca de mayor fluidez en la circulación de la pelota ante un adversario a la expectativa.

Aunque no ha visto puerta en cuatro partidos y no ha estrenado su casillero de victorias, el preparador celeste no se fía del Valladolid, un equipo que ha acreditado ser defensivamente vigoroso (solo ha recibido dos goles) y cuenta con recursos para salir con velocidad a la contra. Mohamed confía en que su equipo se arme de paciencia para abrir la muralla de los blanquivioletas y mueva la pelota con suficiente velocidad como para encontrar situaciones de superioridad en ataque con las que desarbolar a la zaga rival.

Antonio Mohamed ha confirmado que Facundo Roncaglia será el encargado de suplir a Hugo Mallo como lateral derecho. El técnico ha preferido reconvertir al polivalente central argentino que emplear a un hombre específico, como el canterano Kevin Vázquez, que se ha quedado fuera de la convocatoria junto a Mallo, Cabral y cuatro de los descartes habituales: Radoja, Hjulsager, Mazan y Jozabed Sánchez.

Roncaglia ocupará el flanco derecho de la zaga, mientras que David Juncà debutará con la zamarra celeste en su posición natural de lateral izquierdo. El paraguayo Júnior Alonso, que en las cuatro primeras jornadas ha actuado en el costado izquierdo, se desplazará frente a los pucelanos al eje de la línea, donde formará pareja con el mexicano Néstor Araújo.

La defensa de cuatro hombres permitirá a Mohamed agregar un futbolista al medio campo. En el eje de la línea son seguros Fran Beltrán (Okay deberá esperar al menos hasta el próximo compromiso contra el Valencia) y Stanislav Lobotka, el madrileño partiendo en la posición de ancla y el eslovaco con mayor libertad de movimientos para incorporarse a la ataque.

Queda por ver si el preparador celeste apuesta por dar la alternativa en medio campo a Brais Méndez, un hombre que aúna capacidad de trabajo, visión de juego y creatividad para mover la pelota entre líneas, o apuesta por mantener a Beltrán y Lobotka en el doble pivote y reforzar el ataque con Sofiane Boufal en la posición de extremo derecho, desplazando un tanto a Iago Aspas al centro del ataque, por detrás de Maxi. En este punto, Mohamed esconde sus cartas.

La elección de uno u otro presenta ventajas e inconvenientes. A Boufal lo avala su habilidad y velocidad en la conducción de la pelota y destreza en el regate y lo penaliza su exceso de individualismo; a Brais su aplomo con el balón creatividad para buscar líneas de pase a las espaldas de los zagueros rivales, pero carece de la velocidad y el desborde del marroquí.

Los dos firmaron también buenos minutos en Montilivi saliendo desde el banquillo. Boufal anotó el gol céltico y Brais propició la reacción (a la postre insuficiente) de los celestes contra el grupo de Eusebio Sacristán.

Una tercera opción, aunque menos probable, es la de Mathias Jensen, a quien Antonio Mohamed ha incluido por primera vez en la convocatoria. El preparador celeste elogió ayer la buena condición técnica y pegada del joven volante danés y confirmó que dispondrá de minutos esta tarde, aunque la impresión general es que su intención es utilizar al jugador como revulsivo desde el banquillo, lo mismo que a Emre Mor, que vuelve a quedarse fuera del once. El delantero del filial Dennis Eckert, por su parte, vuelve a colarse en la convocatoria (y van ya cinco partidos) en perjuicio de jugadores de la primera plantilla.

Uno de los aspectos del juego a los que el preparador celeste espera sacar partido esta tarde es el balón parado, tanto en la estrategia defensiva como en la ofensiva. Mohamed explicó ayer que el equipo ha trabajado esta semana para corregir los errores cometidos contra el Girona en la defensa de las faltas y saques de esquina, pero ha precisado que confía en obtener sobre todo provecho de las acciones de pelota parada frente al marco rival.

La victoria es, pues, el único objetivo que el Celta tiene entre ceja y ceja. La derrota cosechada en Montilivi no ha pasado una gran factura en la clasificación y los celestes son conscientes de que un nuevo triunfo les permitiría instalarse cómodamente en la zona privilegiada de la tabla en vísperas de su visita del próximo martes a Mestalla.

El Valladolid, mientras, se presenta en Balaídos con "hambre de gol y victoria", según ha expresado su técnico, Sergio González.

El técnico barcelonés prevé un duelo intenso que ha preparado con la idea de explotar las debilidades del conjunto vigués y potenciar los puntos fuertes (solidez defensiva y contragolpe) de su equipo y de su dúo de atacantes, previsiblemente Óscar Plano y Enes Unai.

Sergio González cuenta frente a los celestes con las bajas de Joaquín Rodríguez, Verde y Luismi, por lesión, mientras que Guitián y Cotán se han quedado fuera de la convocatoria blanquivioleta por decisión técnica.