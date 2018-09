Mohamed: "Necesitamos paciencia y buen manejo de pelota"

Antonio Mohamed ha confirmado este mediodía que las bajas de Hugo Mallo, que no ha superado sus molestias en el muslo, y Gustavo Cabral, sancionado, propiciarán un cambio de esquema en el duelo de mañana contra el Valladolid en Balaídos. "Las bajas han sido muy cerca del partido, pero tenemos jugadores para suplir y mucha energía y jerarquía fuera. Es el momento para ver otra gente", ha revelado el preparador celeste, que ha pedido a sus hombres "paciencia" y "buen manejo de pelota "

para sorprender a un adversario cuya mejor cualidad es la defensa. "Necesitamos gente que desequilibre y tenga visión de campo porque el rival nos va a esperar", ha dicho.



Tras la derrota sufrida en Girona, el entrenador del Celta ha reconocido que ha llegado el momento de hacer algunos cambios y dar alternativa a gente nueva. "Como el equipo iba ganando uno no toca los once. Sabía que al equipo le faltaban cosas. El partido contra el Valladolid va a llevar una carga psicológica en la paciencia y requerirá jugadores muy técnicos", ha apuntado.



Para remachar: "Intentaremos sorprenderles cuando nos ataquen y estar en su campo todo el tiempo. Necesitamos un buen manejo de pelota para poner a nuestros jugadores en situación de mano a mano para desequilibrar".





? 18 convocados

?? Hugo Mallo, baja por lesión

? Cabral, baja por sanción#CeltaValladolid #LaActitudNoSeNegocia — RC Celta (@RCCelta) 21 de septiembre de 2018

Antonio Mohamed ha, incluido el delantero del filial Dennis Eckert. Causan baja Cabral, sancionado, y Hugo Mallo , por lesión, mientras que Kevin, David Costas, Radoja, Jozabed y Hjulsager se caen de la lista por decisión técnica.