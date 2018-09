Lobotka prefiere jugar en su antigua posición

Stanislav Lobotka reconoció ayer que le está costando un tanto adaptarse a la nueva posición que le ha adjudicado Mohamed esta temporada tras disputar todo el pasado curso en la demarcación de volante defensivo (número seis) que ahora ocupa el madrileño Fran Beltrán "Es una posición algo distinta que la de la pasada temporada y es un poco difícil adaptarse después de haber jugado tanto tiempo en otra demarcación. Espero hacerlo mejor en los próximos partidos", confesó ayer en rueda de prensa el internacional eslovaco. que precisó: "Mi posición preferida es la seis. Es donde he jugado la mayor parte de mi carreta y desde ahí veo mejor el fútbol, pero la decisión final corresponde al entrenador".

En su comparecencia ante los medios informativos tras el entrenamiento matinal celebrado en A Madroa, el centrocampista no escamoteó elogios a Fran Beltrán, a quien Mohamed ha empleado en estos cuatro primeros partidos como medio centro defensivo. "Me encanta Fran Beltrán, es un jugador parecido a mí en muchos sentidos. Le gusta jugar al fútbol y en los últimos cuatro partidos ha realizado un gran trabajo. Tiene que mejorar algunas cosas, pero me ha sorprendido muy gratamente", apuntó Lobotka, que pronosticó un gran futuro al madrileño: "Tiene solo 19 años, pero está en el buen camino. Tiene cosas que mejorar pero puede convertirse en uno de los mejores centrocampistas del mundo".

Al ser preguntado sobre su futuro, el futbolista eslovaco aclaró que se ve este curso jugando en el Celta, a pesar de haber declarado a un periódico de su país que no garantizaba su estancia en Vigo más allá del próximo mes de enero. "Es difícil decirlo. Igual no lo hago bien, me voy al banquillo y dejo de interesar a grandes equipos, pero también puede pasar lo contrario", explicó. Y agregó: "Estoy muy contento aquí y me concentro en hacerlo bien con el Celta. Tenemos un buen equipo, hemos empezado bien y espero que continuemos así".

Stanislav Lobotka se refirió también al duelo del próximo sábado frente al Valladolid, en el que espera que el Celta retome el camino de la victoria. "Defensivamente son buenos y tienen algunos jugadores peligrosos", señaló del rival. "Nos tenemos que concentrar en hacer nuestro partido, en tener la pelota y aprovechar nuestras oportunidades para marcar", propuso el internacional celeste, que no descartó un cambio de esquema debido a la baja por sanción de Gustavo Cabral

El jugador eslovaco, por último, restó trascendencia a las últimas palabras de Emre Mor en las redes sociales. "Lo leí, pero no he hablado con él y no sé las razones por las que lo ha escrito y tampoco me meto en eso. En el vestuario no le damos ninguna importancia", dijo.