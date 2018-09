Cabral, a la caza de Patxi Salinas

Gustavo Cabral ha sido el único jugador sancionado en la cuarta jornada de LaLiga, debido a su expulsión en Montilivi por dos cartulinas amarillas. El zaguero del Celta acumula seis tarjetas rojas como celeste, con la que debutó el 18 de agosto de 2012 ante el Málaga. Esta media docena de sanciones disciplinarias sitúan al argentino en la tercera plaza del ranking céltico de los más indisciplinados y que lidera Patxi Salinas, con 9 cartulinas encarnadas.

En esta ocasión, Cabral recibió una segunda tarjeta amarilla (minuto 92) muy discutida, pues se fue al suelo a por el balón pero no tocó al jugador del Girona, que exageró la caída y aprovechó la acción para perder tiempo porque el Celta apretaba al rival en busca del empate. El colegiado, sin embargo, apreció falta del céltico, que vio la segunda amarilla y tuvo que marcharse al vestuario. Cabral llevaba más de dos años sin ser expulsado. La última vez había sido en San Mamés, en un incidente con Aduriz. En esa misma temporada 2015-16, el argentino también vio la roja ante el Real Madrid.

No era la primera temporada que el zaguero céltico era expulsado en dos ocasiones. En el año de debut en Vigo corrió la misma suerte. En el curso 2012-13, Cabral fue sancionado con dos rojas, por doble amonestación en ambos casos, frente al Deportivo y el Rayo Vallecano. Paco Herrera, técnico entonces del Celta, advirtió que acabar los partidos con once jugadores sería clave para lograr la permanencia. El equipo vigués se salvó in extremis en la última jornada del campeonato.

La única roja directa que vio Cabral en el Celta fue durante un partido contra el Almería, en el curso 2014-15.

En último periodo en Segunda División, el Celta registró 7 expulsados en las dieciséis primeras jornadas del campeonato. Aunque el récord del conjunto vigués se produjo en el curso 2001-2002, con un total de 10 expulsiones. Mostovoi fue el más castigado, con dos cartulinas rojas.

El Zar, sin embargo, no pudo superar la marca establecida por Patxi Salinas. El defensa vasco acumuló 15 tarjetas rojas en su carrera, de las que 9 fueron con el Celta y el resto con el Athletic Club. El vizcaíno es el céltico con más expulsiones. A continuación se sitúa Mostovoi, con una menos (8). Cabral y Alejo aparecen,después, con 6. Luccin suma 5; mientras que Berizzo, Gudelj, Juanfran y Camilo vieron 4.