Lobotka: "Me encanta jugar junto a Fran Beltrán"

Stanislav Lobotka ha valorado este mediodía el hecho de compartir la responsabilidad de conducir el medio campo celeste junto al joven Fran Beltrán, cuya calidad elogia. "Me encanta Fran Beltrán, la revelación de Celta en este inicio de curso, ha destacado este mediodía su buena adaptación al equipo, aunque ha confesado que no se esperaba haber disputado completos los tres partidos que se han celebrado hasta la fecha. El joven centrocampista madrileño, de 19 años, ha revelado que se enteró de que iba a ser titular el mismo día del duelo contra el Espanyol y que el técnico, Antonio Mohamed, le recomendó "que hiciese mi juego, como lo hice en pretemporada, que no me pusiese nervioso y que intentase hacerlo lo mejor posible".

El futbolista celeste apuntó que se siente cómodo tanto jugando en la posición de 6 (pivote) como de 8 (interior) aunque prefiere actuar como 6 "porque lo mío es robar balones y distribuir el juego".

Beltrán ha explicado que jugar en Primera División supone "un sueño hecho realidad" y ha reconocido que jugar al lado de Lobokta le ha permitido rendir a un gran nivel en estos primeros encuentros. "De Lobotka solo puedes tener buenas palabras. Creo que él y yo nos estamos complementando muy bien y eso es bueno. Jugar a su lado es más fácil. Tiene un calidad increíble y cuando juego con él me lo tomo como clases particulares", ha señalado.

Es un jugador parecido a mí en muchos sentidos. Le gusta jugar al fútbol y en los últimos cuatro partidos ha realizado un gran trabajo. Tiene que mejorar algunas cosas, pero me ha sorprendido muy gratamente", ha señalado en rueda de prensa el internacional eslovaco.

Lobotka considera que Beltrán puede llegar muy alto, incluso a la selección española. "Tiene solo 19 años, pero está en el camino de lograrlo. Tiene cosas que mejorar pero puede convertirse en uno de los mejores centrocampistas del mundo", ha asegurado.

El internacional eslovaco ha reconocido que le ha costado algo de trabajo adaptarse a la nueva posición que Antonio Mohamed le ha asignado en el medio campo. "Es una posición algo distinta que la de la pasada temporada y es un poco difícil adaptarse después de haber jugado tanto tiempo en otra demarcación. Espero hacerlo mejor en los próximos partidos", ha declarado.

El futbolista céltico ha confesado, en este sentido, que prefiere jugar donde lo hacía el año pasado, de número "6". Es mi posición preferida, desde ahí veo mejor al fútbol"ha dicho. Pero ha precisado. "La decisión es del entrenador".

Stanislav Lobotka se ve esta temporada el Celta, pese a su recientes declaraciones al diario eslovaco "Pravda", en las que no garantizaba su continuidad en el club vigués más allá del próximo mercado de invierno. "Es difícil decirlo, a lo mejor mañana mismo me voy al banquillo. Estoy muy contento aquí y me concentro en hacerlo bien con el Celta. Tenemos un buen equipo, hemos empezado bien y espero que continuemos así", ha destacado.