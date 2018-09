La plantilla encaja la derrota como un toque de atención

La primera derrota de la temporada llegó en la cuarta jornada, después del primer parón liguero, y mitiga la euforia que la gran actuación sobre el Atlético de Madrid había generado durante estos días sin Liga. Interesa ahora saber cómo gestionarán el cuerpo técnico y la plantilla las emociones que todo tropiezo genera. De entrada, dos pesos pesados del vestuario como Hugo Mallo y Sergio Álvarez, aunque lamentan obviamente la derrota, creen que lo sucedido en Montilivi ofrece interesantes lecciones que el equipo deberá aprender de cara al futuro inmediato.

Uno de los datos más llamativos es que el Celta haya encajado un gol de jugada a balón parado (el saque de esquina que remata Pedro Alcalá) y dos en jugadas de balón aéreo (se le suma el primer gol de Stuani) después de haberse mostrado inabordable en esa faceta durante las primeras citas y especialmente desde que Mohamed implantase el sistema de tres centrales.

También el adversario cuenta, aunque a Mallo le duelen especialmente los fallos en situaciones que precisamente habían trabajado con mayor intensidad después de radiografiar al Girona. "Sabíamos que son un equipo fuerte a balón parado, con gente muy alta. Habíamos trabajado sobre eso mismo pero nos han rematado", indica el marinense, que espera que la derrota sirva como llamada de atención: "Nos viene bien ahora perder por estas cosas para tener tranquilidad, saber de dónde venimos y trabajar más si cabe".

Porque suele suceder que un equipo fracase después de una victoria llamativa y al Celta le llega tras haberse granjeado numerosos elogios por superar al Atlético de Madrid. "Habíamos empezado muy bien y se habían generado unas expectativas muy altas, nosotros lo sabíamos", admite Hugo Mallo. "Veníamos con la ilusión de sacar los tres puntos, algo positivo. Nos han matado esos fallos. Hay que seguir y quedarse con esos errores para corregirlos".

Mallo descarta desde luego que haya que comportarse con tremendismo y revolucionar las fórmulas que hasta ahora ha venido aplicando Antonio Mohamed. "No cambia el guion. Sabemos a lo que jugamos, lo que queremos, lo que buscamos. Hay que jugar los partidos. En la mejor liga del mundo cuesta mucho sacar los puntos, sobre todo fuera de casa. Hay que seguir, no queda otra", concluye el capitán céltico.

Sergio Álvarez había llegado como segundo clasificado en el Trofeo Zamora. Los tres tantos le hacen caer a la duodécima posición de los arqueros menos goleados en las cuatro primeras jornadas de Primera División. Sigue como líder el que lo era y a quien dentro de cinco días tendrá en la portería de enfrente de Balaídos: el arquero del Valladolid, Masip, que solo ha recogido dos veces el balón de sus mallas, aunque esa consistencia defensiva no le haya valido a los pucelanos más que para sumar dos puntos en otros tantos empates. Y es que el Valladolid todavía no ha conseguido marcar.

Sergio Álvarez cierra primero el capítulo de lo sucedido en Montilivi con un tajante: "No hay excusas". Y enseguida centra su mirada en el próximo obstáculo que el calendario les plantea. Porque ya intuye que contra el Valladolid "lo difícil será sobre todo abrir y hacer un gol": Pero también comportarse con seguridad en defensa, algo que a su juicio pasa por "estar concentrados como a veces no hicimos hoy, sobre todo en esas transiciones. Trabajar sobre eso y que no nos vuelva a suceder será lo más importante".