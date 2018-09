Claridad en la combinación

A muchos jugadores jóvenes les suele suceder que no están preparados para los frenazos o pasos atrás que a veces llegan. Entienden que han coronado la cima tan pronto obtienen cierta regularidad y se irritan o derrumban cuando vuelven a la suplencia. No es el caso de Brais Méndez. Juan Carlos Unzué confió en él, en una decisión que probablemente se considerará como lo mejor de su legado. La llegada de Antonio Mohamed abría el interrogante de qué sucedería con el mosense. Brais ha confiado en sí mismo, en que su carrera no dependía del gusto de un técnico concreto. Y tras ser titular ante el Espanyol ha seguido con la misma voluntad de aprovechar cada minuto. Ayer su presencia insufló dinámismo y claridad a un juego combinativo demasiado espeso.