Mohamed eleva la ambición del Celta

El Celta afronta la cuarta jornada de Liga, tras un paréntesis de diecisiete días por los compromisos de las selecciones, visitando a un Girona que viene de ganar en Villarreal. Pese a sumar 7 de los 9 puntos en juego, el entrenador celeste se muestra inconformista y ambicioso: quería pleno de triunfos. Para mañana en Montilivi (21 horas, Gol), el técnico argentino anuncia que apostará por el mismo once que ganó al Atlético de Madrid. Espera una dura prueba ante el conjunto que dirige el excéltico Eusebio Sacristán y que curso pasado se llevó el triunfo ante los celestes en el mismo escenario.

Girona

Califica Mohamed de "rival duro" al Girona. "Venía jugando con defensa de cuatro, pasó a cinco y le dio resultado. Seguramente repetirá. Es un equipo que intenta jugar, tiene buenos delanteros y mucha altura en la pelota parada. Va a ser una buena medida para ratificar lo que venimos haciendo", indicó el técnico del Celta.

confianza en el once

En Montilivi no se esperan cambios en el equipo celeste. "Estuvimos trabajando con el mismo once. Muchos cambios no habrá, pero la semana próxima y las que vienen va a haber competencia mucho más cercana. Vamos a poder tener a todos mucho mejor vistos, más entrenados y con la competencia igualada para todos", admite Antonio Mohamed desde la sala de prensa de A Madroa y tras lamentar la ausencia de los internacionales durante muchas jornadas de trabajo en la ciudad deportiva de Candeán.

competitividad

A pesar de disponer de un bloque definido, Mohamed insiste en la gran competencia que hay en la plantilla celeste: "El que se descuida, hay un compañero detrás que le puede quitar el puesto. Esto genera que el equipo tenga que mantenerse a tope todos los partidos, todos los minutos. Esto es muy largo, recién comienza. Puede haber cambios más adelante, pero por ahora, no. Los que llegaron sabían que aquí había competencia. Hoy está jugando un compañero, pero lo más importante es que los que están fuera no dejan de luchar. Eso está muy bien" .

Jensen

Uno de los fichajes más esperados del verano, Mathias Jensen ya se recuperó de la lesión que le impidió debutar con el Celta y viene de jugar con la selección sub-21 de Dinamarca. Sin embargo. Mohamed esperará para darle la alternativa. "Llegó ayer [por el viernes], cansado del viaje y hoy hizo un poco de espacio reducido. No lo he visto todavía en campo con el equipo. Es un jugador técnico, con una gran pegada y mucho pase de gol a la espalda de los defensas. Tiene gran visión de campo. Esperemos que se acople rápido al grupo y poder utilizarlo".

titulares

Mohamed desveló que Sergio Álvarez seguirá en la portería, por lo que se espera la misma línea defensiva: Mallo, en el lateral o como centrocampista, Roncaglia, Cabral, Araújo y Júnior Alonso. Del paraguayo dijo: "Por ahora nos rindió bastante, pero nos puede dar más. Lo que le pedimos es que su lugar lo cierre bien, que no se generen opciones del rival. El otro día ante el Atlético tuvo un buen partido y fue muy importante. Después habrá partidos que necesitemos más salida, más desequilibrio por fuera y buscaremos otra alternativa", comentó en referencia a que Juncà ya puede comenzar a competir por un puesto en el lateral izquierdo. Beltrán y Lobotka aparecen como pivotes intocables, con la ayuda de Mallo y de Pione Sisto en el repliegue. Aspas y Maxi Gómez son las referencias fijas en ataque.

mejorar el primer pase

Antonio Mohamed desvela que le preocupan más los fallos propios que las virtudes del rival. "Insisto en las pérdidas nuestras, me preocupo de lo nuestro, en lo que nosotros podamos darle o la puerta que nosotros podamos abrir al rival en pérdidas innecesarias que podamos llegar a tener. Estamos trabajando en eso, en mejorar nuestro primer pase, en que tiene que estar mucho más respaldado si hay una pérdida. Después, lo demás es parte del fútbol, hay muchos imponderables. El rival tiene jerarquía y seguramente tendrá oportunidades".

mantenerse imbatibles

El entrenador del Celta quiere construir el proyecto deportivo a partir de la defensa. "La idea es la misma: mantener el cero en la portería, llevarlos al lugar donde queremos que se lleve el partido y terminar muchas más jugadas que ellos. Tener más jugadas a favor que el rival. Ese es nuestro objetivo y, obviamente, hacer más goles que ellos". Los célticos fueron imbatibles antes el Atlético de Madrid, en la jornada anterior, y quieren seguir por ese camino en Montilivi.

buscaba el pleno

El Celta ha sumado un empate ante el Espanyol y dos triunfos frente al Levante y al Atlético de Madrid. Eso llevó a los celestes a situarse en la tercera plaza, por detrás de Barcelona y Real Madrid. Mohamed, sin embargo, se muestra inconformista. "Esperaba los nueve puntos de nueve, por eso no estoy contento", resaltó.

internacionales

Confía el entrenador argentino en que el Celta aporte más de diez internacionales en la próxima convocatoria de selecciones nacionales. Entre ellos, incluye a Fran Beltrán, que aspira a jugar con la selección española sub-21. "Va a acabar estando por méritos propios. No tiene que tener apuro. Se va a hacer justicia en algún momento". Y ve bien a Aspas tras jugar con España: "Vino por las nubes de ánimo, así que esperamos sacarle provecho en este partido y que nos ayude a ganar. Tiene que seguir compitiendo porque estar en la selección es un orgullo", añadió Mohamed desde la sala de prensa de A Madroa.