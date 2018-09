Asumir los partidos en lunes y viernes

El técnico del Celta no le extraña que LaLiga fije en lunes o viernes muchos partidos del equipo vigués: "Sabíamos de antemano que íbamos a ser asiduos a viernes y lunes si hacemos una buena temporada porque podemos ser un plan atractivo para el televidente y no jugamos ninguna Copa. Lo que me molesta es cuando juegas con mucho calor".