Aspas quiere seguir hasta el centenario

Iago Aspas se muestra decidido a concluir su carrera profesional en el Celta y, si es posible, prolongarla hasta 2023. Ese año, la entidad cumplirá su primer centenario y el moañés no quiere perdérselo. Para ello, necesita ampliar una temporada más el actual contrato con el club vigués, que concluye en junio de 2022. Aspas, que en agosto pasado cumplió 31 años, parece dispuesto a continuar en activo hasta los 36 años. Fue uno de sus comentarios en la noche del jueves durante el programa Ao Contrataque, de la Radio Galega.

El futbolista de Moaña se siente con ganas de negociar sus condiciones contractuales con el equipo celeste, que le lanzó varios ofrecimientos sin éxito antes de que el futbolista acudiese a disputar el Mundial de Rusia con la selección española. Entonces, eran muchos los equipos que se presentaban como pretendientes del moañés, pero antes del cierre del mercado de fichajes nadie quiso pagar los 40 millones de euros que constaban en su cláusula de rescisión. De esa cifra no se apeaban en A Sede de Príncipe para desprenderse de su estrella. La edad asomaba como inconveniente para tal desembolso.

En Ao Contrataque, Aspas habló de sus planes futuros con el Celta, con el que espera reanudar esas negociaciones que no se llevaron a cabo antes de la Copa del Mundo, como pretendía el club: "Tengo contrato hasta 2022 y ojalá sea hasta el centenario. Esperamos hablar con el club. No hay fecha. No hablé con el club".

El delantero confía en que su ciclo deportivo se cierre donde empezó, en el Celta, no sin antes ofrecerle un título a la afición. "Todos tenemos ganas de ganar un título con el Celta, antes de mi retirada, que espero que sea aquí", apuntó Aspas, quien reconoció a Eusebio Sacristán como "el mejor" entrenador que tuvo en Vigo, "por lo que me aportó cuando yo tenía 20 años. Después, Paco Herrera, que me dio su cariño, me trató como su hijo".

Del actual técnico celeste, Antonio Mohamed, apuntó: "Es muy hablador, amable y trabajador". Y destacó la labor del anterior entrenador, Juan Carlos Unzué: "Tenía unas ideas buenísimas, pero su mensaje no calaba al cien por cien".

Aspas también se refirió a compañeros como Fran Beltrán y Emre Mor, la cara y la cruz del actual equipo: "Fran es vistoso, falla pocos pases, juega de ancla con Lobotka. Quien me diera poder reflejarme en Emre Mor. Está en un gran club, tiene una gran oportunidad. No sabe casi nada de español. Tiene que poner algo más de su parte", dijo sobre el turco-danés.

Se considera "un jugador de la casa", que mantiene como ídolo al excéltico Mostovoi y volver a jugar en Europa es su reto inmediato: "Para mí, el objetivo es volver a Europa. Tenemos una oportunidad el lunes de seguir ahí arriba [en la clasificación]. Estoy bien, contento y con ganas de jugar con mi club", añadió el internacional, que regresó a la selección española gracias a la baja de Diego Costa, como ocurrió en su primera convocatoria con la Roja.