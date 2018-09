Antonio Mohamed: "No estoy contento, esperaba nueve de nueve puntos"

El técnico junto a su equipo en un entrenamiento. // C. Graña

El Celta prepara la reanudación de LaLiga ante el Girona (lunes, en Montilivi, 21 horas) con el mismo once que hace dos semanas ganó al Atlético de Madrid en Balaídos (2-0). Antonio Mohamed cree que los que fueron titulares ante los rojiblancos merecen repetir en tierras catalanas, donde el equipo vigués se presentará con 7 puntos de los 9 disputados. A pesar de esos buenos números, el técnico argentino se muestra descontento, pues esperaba que los celestes hiciesen un pleno de triunfos.

El Celta entrenó esta mañana en A Madroa con la totalidad de la plantilla, pues ya no hay bajas por lesión y están de vuelta en Vigo los siete internacionales. El último en llegar ha sido Mathias Jensen y a Mohamed no le ha dado mucho tiempo para verlo en acción, por lo que el danés seguramente se quedará fuera de la lista de 19 convocados que el argentino hará pública mañana, tras la última sesión de trabajo. Sí continuará con el primer equipo el delantero Dennis Eckert, mientras que futbolistas como Radoja, Mazan y Jozabed seguirán sin contar para el cuerpo técnico del Celta.

"Fue una semana atípica porque los jugadores llegaron a cuenta gotas y no pudimos contar con todos. Muchos cambios no va a haber", señaló Mohamed, quien adelantó que Sergio Álvarez continuará como portero titular ante "un rival duro", subrayó el técnico argentino antes de añadir que lo que más le preocupa son "las pérdidas" de balón de sus jugadores. "El Girona es un buen rival para ratificar lo que venimos haciendo", indicó el preparador del Celta. Los célticos cayeron por un gol el curso pasado, sin embargo, Mohamed le resta importancia a ese dato: "No creo que el campo o las estadísticas sean un obstáculo".

Respecto a la marcha del Celta en LaLiga, que concluyó la tercera jornada en el tercer puesto, con siete puntos tras dos victorias y un empate, Mohamed admitió: "No estoy contento porque esperaba nueve de nueve".

En cuanto a Emre Mor, el técnico argentino señaló que ve al turco-danés más centrado: "Lo veo mucho mejor. Hace dos semanas que viene trabajando a tope y eso es muy bueno para él y muy bueno para nosotros porque es una posibilidad que lo podamos utilizar durante unos minutos. Está trabajando mucho mejor y eso nos pone contentos. Ojalá que siga por este camino y que siga competiendo por un puesto en el once".

No aplaude el entrenador del Celta la idea de LaLiga de jugar en Estados Unidos partidos del campeonato español. "Soy nuevo aquí para dar una opinión exacta, pero eso termina siendo injusto porque hay equipos que dejan su localía y no todos juegan en el mismo campo. Pero es agrandar LaLiga, hacerla conocida en todos lados".