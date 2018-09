Maxi Gómez: "Ojalá que haga más goles que el año pasado"

El Celta continúa preparando el partido de Liga del lunes ante el Girona (Montilivi, 21 horas), con el que reanudará la competición tras quince días de paréntesis debido a los compromisos de las selecciones nacionales. Esta mañana se incorporaron al trabajo Iago Aspas y Brais Méndez. Mañana llegará Jensen, con el que se completará el regreso de los siete célticos que disputaron partidos internacionales. Así, Antonio Mohamed dispondrá de tres sesiones de trabajo con la plantilla al completo antes de viajar a tierras catalanas, donde según apuntó Maxi Gómez, al equipo vigués le espera un difícil compromiso ante un rival que viene de ganar en Villarreal. Tras el entrenamiento, la plantilla y los técnicos compartieron un asado argentino en las instalaciones deportivas de A Madroa.

Maxi Gómez se quedó sin acudir a la convocatoria con Uruguay por problemas burocráticos con su pasaporte para poder entrar en Estados Unidos, donde los charrúas se enfrentaron a México en Houston. El delantero, que suma dos goles y un par de asistencias en tres partidos de Liga, aprovechó estos días en Vigo para "entrenar duro y poder llegar el lunes de la mejor manera. Lo de la selección son cosas que pasan, el tema del papeleo, pero hay que seguir trabajando para estar en la próxima convocatoria", señaló Maxi Gómez tras el entrenamiento.

El internacional uruguayo, que realizó una pretemporada más corta por su participación en el Mundial de Rusia, admite que está realizando trabajo físico específico en A Madroa para ponerse al mismo nivel que sus compañeros. "Considero que me falta ese trabajo físico y ahora me siento mucho mejor, más rápido y no me canso tanto. Ojalá que siga de esta manera, haciendo goles y ayudando al equipo, que es fundamental".

El delantero suramericano, que en su estreno en España anotó 18 goles en Liga, confía en mantener ese nivel de puntería esta temporada. Ya suma dos tantos. "Estoy muy contento que haya metido goles y es algo muy lindo correr durante noventa minutos para ayudar al grupo. Ojalá que haga más goles que el año pasado", comentó el uruguayo, sin querer apuntar la cifra de goles que le gustaría conseguir en este campeonato: "Voy paso a paso y ojalá que vengan más goles que el año pasado", manifestó antes de admitir que veinte tantos en el campeonato sería un excelente registro.

El lunes volverá a enfrentarse a su compatriota Christian Stuani: "Es un nueve fundamental, que tuvo un año muy bueno, que hizo muchos goles, que ayudó mucho al Girona y es muy admirable por las características que tiene. Pero nosotros estamos muy fuertes y vamos a ir a buscar los tres puntos y ojalá que los traigamos para casa", señaló Maxi sobre el delantero del equipo catalán.

"Va a ser un partido complicado", subraya sobre el duelo del lunes en Montilivi, "porque el Girona se defiende mucho, con una línea de cinco atrás. Va a ser un partido muy trabado, muy peleado y hay que estar atentos para no cometer errores y aprovechar los suyos", comentó Maxi Gómez, antes de calificar de "cancha muy dura" el estadio gerundense "por lo bien que ellos se cierran atrás".

El atacante uruguayo vea a Aspas como competidor para el puesto de delantero centro del Celta, además de añadir los nombres de Dennis Eckert y de Emmanuel Apeh, ambos del filial. "La línea de ataque del Celta es muy fuerte, como ya demostró el año pasado, hicimos muchos goles y ojalá que sigamos con esta racha. Estoy muy contento de jugar con Pione y con Iago arriba", añadió el suramericano.