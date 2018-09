El Celta vuelve a la normalidad. Después de doce días de trabajo condicionados por la primera de las fechas FIFA de la temporada, el técnico, Antonio Mohamed, contará desde hoy con todos sus internacionales para preparar el exigente duelo del próximo lunes en Montilivi, en el que el equipo vigués buscará un tercer triunfo consecutivo que consolide su posición en la zona alta de la tabla.

Los siete internacionales celestes convocados estos días con sus selecciones estarán a partir de hoy a disposición del técnico en buen estado de salud. Solo Rober Mazan presenta un pequeño problema que ayer le obligó a ejercitarse al margen del grupo en la sesión de trabajo dispuesta por Mohamed a puerta cerrada en las instalaciones de A Madroa. El lateral eslovaco sufre, en concreto, una adenitis inguinal (inflamación en los ganglios de la ingle) que no va a darle muchos quebraderos de cabeza, según explicaron los servicios médicos del Celta, que prevén que el futbolista pueda ya entrenarse hoy con normalidad con el resto de sus compañeros.

Mazan y su compatriota Stanislav Lobotka se reincorporaron al trabajo el pasado lunes, tras disputar con su selección un amistoso contra una improvisada selección danesa y caer ante Ucrania en la Liga de Naciones. Desde ese mismo día, está también a las órdenes del preparador céltico Pione Sisto, que tras una pequeña odisea que le dejó tirado en el aeropuerto de Viena, fue titular con la selección danesa en la victoria de Dinamarca ante Gales en la Liga de Naciones (2-0). Desde ayer se encuentra también a las órdenes de Antonio Mohamed Okay Yokuslu, tras disputar completos, con dispar suerte, dos compromisos de la Liga de Naciones con Turquía. El equipo otomano cayó por 2-1 ante Rusia en la primera jornada del torneo y derrotó con una gran remontada en los minutos finales su partido frente a Suecia (1-2). Okay ha regresado en óptimas condiciones físicas.

A lo largo de la jornada de ayer regresaron a la ciudad los últimos internacionales célticos que tenían estos días compromisos con sus selecciones: Iago Aspas y Brais Méndez y el danés Mathias Jensen, que hoy se reincorporan a los entrenamientos en A Madroa.

La estrella del Celta ha vivido una montaña rusa de emociones en estos últimos días. El delantero moañés pasó de la decepción de verse fuera de la primera lista de Luis Enrique a la alegría por ser repescado como titular para participar en la victoria en Wembley frente a Inglaterra. El reconocimiento público del error del seleccionador por no convocarlo se vio en empañado sin embargo con su suplencia en la goleada a Croacia (6-0), la subcampeona del mundo. Aspas regresa también al trabajo en plenitud de facultades. También lo hacen Brais Méndez, que debutó con la selección sub 21, y Mathias Jensen, que en esa misma categoría jugó con Dinamarca otros dos duelos de clasificación para el Europeo de Italia y San Marino. El mosense participó como suplente en el triunfo ante Albania (3-0) que dio a la Rojita el pase a la fase el torneo y tuvo algunos minutos en la intrascendente derrota frente a Irlanda del Norte (0-2), mientras que el danés disputó como titular los dos encuentros (ante Polonia y Lituania), pero no concluyó ninguno de ellos.