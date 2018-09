Sisto gana con Dinamarca y Lobotka cae ante Ucrania

Cara y cruz para los internacionales celestes que estos días se encuentran concentrados con sus respectivas selecciones. Dinamarca, con Pione Sisto como titular, debutó en la Liga de las Naciones con una victoria a domicilio ante el País de Gales (2-0) con dos tantos del delantero del Tottenham Hotspurs Cristian Eriksen, mientras que Stanislav Lobotka caía en esta misma competición ante Ucrania (1-0) en un choque sin minutos para Rober Mazan.

Dinamarca se estrenaba con victoria en la nueva competición de la UEFA después de una semana convulsa, marcada por el conflicto entre el sindicado de jugadores y la federación del país que puso en peligro la participación de los internacionales daneses -que se negaron unos días antes a jugar un amistoso contra Eslovaquia- en el torneo. Un acuerdo solo tres días antes del partido puso final al conflicto, no sin que antes Sisto protagonizase una curiosa anécdota al viajar por error a Viena para reunirse con sus compañeros y quedarse tirado en el aeropuerto de la capital austriaca al no enterarse, por no comprobar sus mensajes, de que el lugar del encuentro se había cambiado a Copenhague. El atacante celeste disputó ayer los 90 minutos ante Gales en su posición habitual de extremo izquierdo, sin incidencia en el marcador.

También fue titular y disputó el partido completo Stanislav Lobotka en la derrota de Eslovaquia ante Ucrania en el Arena Lviv de Leópolis (1-0), un encuentro que el también céltico Rober Mazan vio desde el banquillo. Andriy Yarmolenko anotó el gol que dio el triunfo a los ucranianos.

Hoy saldrán a escena en la Liga de Naciones el turco Okay Yokuslu, que juega esta noche en el Friends Arena de Solna (20.45 horas) su segundo encuentro en la competición frente a Suecia. El pasado viernes Turquía cayó frente a Rusia en el estreno del torneo con Okay como titular.

Poco antes, a las 18.00 horas, Mathias Jensen, capitán de la selección danesa sub 21, se enfrenta a Lituania en duelo de clasificación para el Europeo de la categoría.