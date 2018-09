El nuevo seleccionador uruguayo se deshace en elogios hacia Maxi Gómez

A pesar de haberse quedado fuera de la última convocatoria de Uruguay debido a un problema burocrático, Maxi Gómez cuenta con la confianza del nuevo seleccionador uruguayo, Fabián Coito. El sucesor de Óscar Washington Tabárez al frente del equipo charrúa no escatima de hecho elogios al delantero centro del Celta en una reciente entrevista con el diario As. "Me parece que tiene una personalidad, un carácter muy fuerte. Vino del interior del país y manifestaba eso en cada partido que jugaba. Ése es su juego, de lucha permanente, de vulnerar al defensor. En Uruguay se dice que se juega como se vive y él demuestra eso dentro de la cancha", apunta Coito del punta céltico. "Se formó en un buen club en Uruguay como es Defensor, ha encontrado ahora en España un medio profesional como el Celta de Vigo para seguir ese crecimiento, está adaptado y feliz", continúa el responsable técnico del cuadro charrúa, que destaca el crecimiento experimentado por Maxi desde que se incorporó a la escuadra de Balaídos la pasada temporada. "Cuando lo vemos en la selección nos damos cuenta de lo que ha cambiado a nivel físico, en su juego. Esas cosas las tenía y había que despertarlas. Le ha venido perfecto jugar en el Celta. Acá se le ve como uno de los delanteros de futuro", remacha.