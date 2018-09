Los despistes condenan al Celta B

El Celta B vio cómo dos despistes, uno al final del primer tiempo y otro al inicio de la segunda mitad, le costaban la primera derrota de la temporada e interrumpían el buen comienzo de campaña de los vigueses. Después de dos victorias en los dos primeros partidos de la temporada y de no haber encajado ningún gol, el filial céltico, en un mal día generalizado de todo el equipo, no fue capaz de encontrar la fórmula para poner en problemas a un San Sebastián de los Reyes muy bien colocado sobre el césped de Barreiro y que, además, supo aprovechar sus ocasiones para hacerse con los tres puntos en un choque con escasas oportunidades de gol.

Los triunfos ante Guijuelo y Deportivo B habían disparo el optimismo a cerca de las posibilidades de que el segundo proyecto de Rubén Albés en el banquillo céltico repitiese los increíbles éxitos logrados por el primero. Además, el técnico del filial disponía prácticamente de su equipo de gala para medirse a otro de los equipos también invictos en este Grupo I de la Segunda División B, aunque en el caso del Sanse tras haber cosechado sendos empates frente a Valladolid B (2-2) e Internacional (3-3). De hecho, aunque Albés perdía a Ibán Salvador, concentrado con la selección de Guinea Ecuatorial, añadía a su arsenal la presencia del alemán Dennis Eckert, que se había perdido las dos primeras jornadas por estar con el primer equipo, llegando incluso a debutar en Primera División.

De hecho, la única novedad respecto al equipo que había inaugurado la temporada en Barreiro quince días antes fue precisamente esa, la presencia en el once inicial de Dennis para ocupar la plaza de Ibán Salvador y formar una prometedora dupla ofensiva con Emmanuel Apeh.

Pero pronto quedó claro que el Celta B no se encontraba cómodo sobre el césped de Barreiro. Buena parte de la culpa era del San Sebastián de los Reyes y su planteamiento, presionando muy arriba para evitar de inicio la salida de balón local, y apostando luego por un repliegue intensivo para no dejar huecos a su rival. A eso se añadía que los vigueses no estaban finos. Se notaba en los controles, en pases relativamente fáciles que no llegaban a su destino pero, sobre todo, en que la inmensa mayoría de los balones divididos acababan siempre en pies visitantes.

Pese a todo, el balón era del filial céltico aunque tardó casi veinticinco minutos en firmar el primer aproximamiento con algo de peligro a la portería del Sanse. Fue gracias a la corpulencia de Apeh, que protegió el balón para darse la vuelta y sacar un disparo inocente a las manos de Xabi Irureta.

Pastrana lo intentó también poco después con un disparo lejano que se marchó ligeramente desviado y con el que el Celta B concluyó su bagaje ofensivo en los cuarenta y cinco minutos iniciales.

Curiosamente, el San Sebastián de los Reyes mejoró a partir de la media hora y después de tener que retirarse del campo Bruno Rivada lesionado, provocando que Zazo tuviera que retrasar su posición al centro de la zaga para que su sustituto, Nico Kata, ocupase el medio centro. El primer aviso lo dio Pablo Martínez al estrellar contra la barrera una peligrosa falta en la frontal del área céltica.

Y cuando parecía que se iba a llegar al descanso sin más novedades, una buena acción individual por banda izquierda de Fran Pastor permitió a los visitantes inaugurar el marcador. Su centro fue rematado en primera instancia por Perales, que se encontró con una increíble intervención de Iván Villar para evitar el tanto, pero el rechace acabó en los pies de Castel, que ya no perdonó.

No hubo mucho tiempo para saber cómo había digerido el golpe el Celta B en el intermedio y que preparaba para una segunda mitad en la que, de inicio, Rubén Albés ya preparaba una novedad al dejar en el vestuario a Dani Molina para dar la alternativa a Jacobo. Porque en la primera jugada de la reanudación, Fran Pastor volvió a profundizar por banda izquierda sacando un centro muy pasado que Carlitos, llegando desde la otra banda, voleó al fondo de la portería de Iván Villar.

Sin embargo, los célticos parecieron asumir bien el nuevo golpe encajado y, nada más sacar de centro, tuvieron su opción de engancharse de nuevo al encuentro. Primero, en un balón largo para la carrera de Apeh, quien de primeras buscó la llega de un Dennis Eckert que no cazó la pelota por muy poco. El balón acabó en los pies de Jacobo pero su remate se encontró con una providencial mano de Xabi Irureta para despejar a córner. Y en el saque de esquina fue Diego Alende el que le ganó la partida a todos para conectar un cabezazo libre de marca pero demasiado centrado que murió en las manos del portero del Sanse.

El Celta B siguió intentándolo ante un adversario cada vez más replegado pero sintiéndose cómodo en ese papel al no sufrir demasiados problemas. Una falta sobre Pastrana en la frontal aparecía como otra posibilidad para dar emoción al encuentro pero el lanzamiento de Álex Serrano se estrelló en la barrera.

El Sanse también pudo cerrar definitivamente el partido en una buena acción de estrategia para encontrar a Galindo solo y en buena posición para disparar. Afortunadamente para los intereses locales, su tiro se marchó excesivamente.

Todavía tuvo una última posibilidad el filial céltico para creer en rescatar al menos un punto. Fue otra vez a balón parado. Xabi Irureta, ante la llegada de Dennis a un balón largo, tuvo que coger la pelota con las manos fuera de su área. Pastrana asumió la responsabilidad de efectuar el lanzamiento pero, de nuevo, su tiro se estrelló contra la barrera.

Quedaban aún más de diez minutos pero el Celta B estaba sin ideas para encontrar huecos en la defensa rival ni frescura para generarlos. Así, el tiempo pasó sin que los pupilos de Rubén Albés pudiesen generar alguna ocasión de gol más y el filial céltico cerró con su primera derrota de la campaña un mal día. Quedan 35 más.